Icone pop. Jennifer Lopez in queste ore a Capri, capitale della cultura 2024, per il concerto dell’Unicef. Il video

L’esibizione di Jennifer Lopez, la scorsa notte, ha mandato in estasi Capri. Straordinaria è stata la perfomance artistica e canora di J-Lo, ospite d’onore dell’evento benefico LuisaViaRoma for Unicef nel chiostro grande alla Certosa di San Giacomo, grazie al quale sono stati raccolti circa 8 milioni di euro da destinare ai programmi Unicef. La cantante, bellissima, che indossava un abito firmato Roberto Cavalli, ha “paralizzato” e “incantato” l’isola in un weekend da sold out. Centinaia i vip richiamati a Capri da tutto il mondo per l’evento clou dell’estate. La cronaca in Capri news . Qui sotto, il video

