Il bacio dell’Ottocento e i quadri della mondanità. Le opere di Ludek Marold

1865-1898 – Ludek Marold iniziò i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Praga nel 1881, ma fu presto espulso a causa dell’indisciplina. Entrò all’Accademia di Monaco e vi rimase per cinque anni. Mentre era in Germania, si unì all’Associazione degli artisti cechi e cominciò a fornire illustrazioni per diversi giornali.

Al suo ritorno a Praga ha continuato i suoi studi e nello stesso tempo ha dipinto diversi murales decorativi. Nel 1889 vinse una borsa di studio per il trasferimento a Parigi, dove rimase fino al 1897. In questa città le sue opere furono apprezzate da personaggi famosi e aristocratici e pubblicate su riviste come La Revue Illustré e Le Monde Illustré. Quando tornò a Praga propose di creare un gigantesco murale della battaglia di Lipany. La sua proposta è stata accettata e dopo alcuni schizzi, iniziò l’opera nei primi mesi del 1898. L’impegnativo lavoro sul murale fu concausa della morte di Marold, che aveva già una salute molto debole.