Il bacio impossibile. Opera d’arte come Pubblicità progresso firmata dal misterioso Andrea Villa

Un bacio ardente e impossibile tra il premier ucraino e il neo-zar. L’opera è stata realizzata ed esposta a Torino dallo street artist Andrea Villa, un “personaggio misterioso” che non rivela la propria identità, come Banksy. Il bacio fra i presidenti ucraino e russo, graficamente completato dalla scritta prideandlove, è stato affisso nelle ultime ore in centro a Torino, in corso San Maurizio e viale Primo Maggio. “Nato a Torino – annota la Treccani – Andrea Villa non si chiama Andrea Villa. Il suo nome d’arte, infatti, è il risultato di un errore di pubblicazione: «Nel 2017 ho creato Duxlex, un manifesto raffigurante Alessandra Mussolini con un preservativo-aureola sulla testa. L’opera è stata fotografata da un passante di nome Andrea Villa, e riproposta su Twitter da un noto blogger. Il quotidiano Libero ha rilanciato la notizia attribuendo l’intervento proprio ad Andrea Villa. Ho scelto così di ispirarmi liberamente allo sketch di Rossano Brazzi in Indietro Tutta in cui il pubblico da casa aveva decretato che il vero nome di Massimo Troisi doveva essere Rossano Brazzi. Una trasmissione televisiva aveva scelto il nome di un artista, a dimostrazione che tutto esiste se esistono i media».

