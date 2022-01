Il cantante Robbie Williams mette all’asta tre opere di Banksy per un valore di oltre 10 milioni di sterline

L’ex star di Take That ha acquisito le opere direttamente dallo studio dell’artista a metà degli anni 2000



Tre strepitosi Banksy, acquistati direttamente nello studio dell’artista nel primo decennio del Duemila, andranno all’asta da Sotheby’s nel mese di marzo. Il proprietario delle opere è Robert Peter Williams, detto Robbie (1974), cantautore e showman britannico, che cominciò la carriera musicale nel 1990 come membro più giovane della boy band Take That. I contrasti con i colleghi lo indussero a lasciare la band nel 1995 e ad intraprendere nel 1997 la carriera solista. Williams è l’artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito. Il suo patrimonio è stato valutato in oltre 300 milioni di dollari.

Le tre opere sono Kissing Coppers (2005; stima 2,5 milioni-3,5 milioni di sterline), Vandalized Oils (Choppers) (2005; stima 2,5 milioni- 3,5 milioni di sterline) e Girl with Balloon (2006; stima 2 milioni- 3 milioni di sterline) e, secondo quanto si è appreso, erano collocati nella sua abitazione di Los Angeles. E’ possibile che la vendita del 2 marzo sia collegata a un riordino delle sue proprietà, in seguito al trasferimento, nel 2020, in una villa sulle rive del Lago di Ginevra. Il cantante sarebbe proprietario di altre opere dell’artista connazionale.



“Ricordo che quando ho visto per la prima volta Girl with Balloon , Vandalized Oils (Choppers) e Kissing Coppers ho pensato che fossero alcuni dei suoi migliori dipinti – ha detto Williams – E lo sono particolarmente perchè sono strettamente legati alle opere della street art. Come collezionista del lavoro di Banksy, diventi parte di un movimento culturale più ampio. Adoro l’arte di Banksy. È iconico e di grande impatto e mi fa ridere”.