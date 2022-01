Il castello siciliano ricco di opere d’arte che è apparso nel terzo film “Il padrino” è in vendita per 6 milioni di euro

L’imponente baluardo conserva al suo interno una cappella di particolare pregio architettonico dedicata al Battista, impreziosita da affreschi di Giuseppe Sciuti. Le sue volte con l’azzurro del cielo stellato ei santi raffigurati creano un’atmosfera di grande spiritualità e il silenzio che regna al suo interno invita alla trascendenza. L’affascinante maniero non solo ha ospitato illustri personaggi da tutto il mondo, ma è stato anche più volte scelto come location di noti film come “Un bel novembre” di Mauro Bolognini, interpretato dalla splendida Gina Lollobrigida e “Il Il Padrino III” di Francis Ford Coppola, interpretato dal grande Al Pacino. Il fascino dei suoi anni intrisi di storia ed emozioni è ancora vivo oggi, con la sua superba regalità resistette al terremoto del 1908 e ai bombardamenti della seconda guerra mondiale da parte degli inglesi il cui intento era quello di colpire l’esercito tedesco che poco prima della guerra l’aveva requisito per farne un insediamento logistico e rappresentativo in cui erano presenti molti dei suoi alti rappresentanti. Situata in un paese, alle pendici meridionali dell’Etna, quasi affacciato sul mar Ionio, noto per il suo barocco, per le sue bellezze naturalistiche, per il suo litorale lavico, Acireale, ricco di sorgenti d’acqua e di verde, conserva questo baluardo adatto a diventare un importante hotel de charme e location per eventi o rappresentanza, ma anche residenza privata esclusiva. Dista quasi 18 km dall’aeroporto di Catania e 42 km da Taormina.

