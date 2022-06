Il culto del fuoco e le feste delle fiamme in Abruzzo studiati, tutelati e rilanciati dalla Soprintendenza

“Seguendo il calendario festivo – dicono in Soprintendenza – abbiamo iniziato a documentare quelle feste che, sul territorio regionale, ci sono apparse rappresentative relativamente alla presenza dell’elemento fuoco. Dalla ricognizione condotta sul territorio emerge come il fuoco sia elemento che caratterizza un’ampia serie di rituali festivi in varie fasi calendariali; concentrato principalmente nelle feste dell’autunno avanzato e dell’inverno pieno, il fuoco ricorre anche in alcune ritualità primaverili ed estive. L’uso dei fuochi solstiziali non è più attestato in questi territori (a meno che non si vogliano accostare a tale uso i fuochi del Natale allestiti a Pescasseroli e Crognaleto); ciò nonostante, va registrato da qualche anno il ritorno, in forma di riproposta, dei fuochi della notte di San Giovanni nell’area costiera della regione”.

