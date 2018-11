Il diorama dell’inverno: suggestive scatole fai-da-te utilizzando le cassette della frutta. Tutorial

Con i diorama sono tornati di moda i quadri e le piccole sculture composite, collocate in una scatola che può essere aperta o protetta da un foglio di plastica rigida, da plexiglass o da un vetro. Ecco come dare presepi natalizi o realizzare scatole di paesaggi invernali, riciclando le cassette della frutta. Meglio quelle più piccole, normalmente utilizzate per i frutti di bosco. Il video insegna come con lucine, un fondale ritagliato e poco altro è possibile ottenere una piccola scatola che emana arcaiche e gioiose atmosfere

