Il disegno in netta ripresa. Le novità e la tradizione a Parigi si confrontano. Il video

Mentre gli uomini e le donne degli anni Ottanta-Novanta potevano manifestare una tenue nostalgia per la propria infanzia, i loro figli – sotto il profilo artistico – percorrono incessantemente quella dimensione. Tutta l’arte del Duemila è generalmente molto giocosa; recupera vecchi giochi, li modifica; recupera vecchi concetti scolastici, li modifica. Da questa ricerca dell’eccezionale del quotidiano dipende la ripresa del disegno come arte autonoma. Chi non aveva matite, sul banco? E chi avrebbe voluto saperle usare in modo strepitoso? C’è questa idea di mantenimento di un’infanzia perfetta. E c’è anche l’avanzata costante dei tatuaggi, che sul disegno di basano. Vediamo allora, le tendenze del disegno contemporaneo, a Parigi. Stato dell’arte: 2019.

