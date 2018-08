Il drago e la vedova. Due automi artistici ricordano la donna che donò palazzo e libri a Manchester

+1 WhatsApp 6 Condivisioni

Per celebrare la benefattrice che commissionò e donò alla città di Manchester, in Gran Bretagna, palazzo e libri che avrebbero costituito la John Rylands Library è stato realizzato questo splendido automa artistico.

Automi e diorama – come recupero di linguaggi perduti, dell’Ottocento – sono tornati di moda e rafforzano le già infinite possibilità espressive dell’eterogeneo mondo del contemporaneo, nel quale la dimensione del divertimento dello spettatore o della sua sorpresa muove molti artisti. L’automa presenta una scena solenne e comica, al contempo., come potremmo vedere soprattutto nel breve filmato, con i personaggi azionati dal movimento meccanico. La signora Rylands sta prendendo il tè con uno dei dragoni di pietra che decorano l’edificio della libreria. Il drago-automa – che rappresenta il demonio e l’eresia – è affrontato senza paura dall’irriducibile signora, pur tenuto lontano da una pila di libri. La scena vuole dimostrare il coraggio dell’intraprendente signora Rylands nel cercare di opporre, attraverso la cultura cristiana, un argine all’ateismo, alla massoneria e al satanismo, molto diffusi in quegli anni.

Enriqueta Augustina Rylands (1843 – 1908), era figlia di commercianti anglo cubani. Nel 1875, a 32 anni, sposò il 74enne John Rylands (1801 – 1888) imprenditore e filantropo inglese. L’anziano signore, che aveva già avuto due mogli, era il proprietario della più grande industria manifatturiera tessile del Regno Unito e primo multimilionario di Manchester . La coppia prima adottò due bambini poi proseguì con numerose attività filantropiche, suscitate soprattutto da una completa immersione nella cultura e nelle pratiche cristiane. Dopo la morte di John, Enriqueta decise di dedicare al marito un monumento che lo ricordasse per sempre, attraverso i benefici sociali di una biblioteca pubblica. La vedova commissionò pertanto la John Rylands Library, un edificio neo-gotico del periodo tardo-vittoriano a Deansgate, a Manchester. La biblioteca fu aperta al pubblico nel 1900. La John Rylands Library e la biblioteca dell’Università di Manchester si fusero nel luglio 1972 nella John Rylands University Library di Manchester ; oggi fa parte della Biblioteca dell’Università di Manchester .