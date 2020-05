Il figlio le regala biglietto della Lotteria. Lei vince un Picasso. Com’è stato possibile?

Condividi 10 Condivisioni

Il figlio le compra per 100 euro un biglietto di una Lotteria internazionale che raccoglie fondi per realizzare pozzi in Africa. E lei vince un dipinto ad olio di Pablo Picasso. Questo.

Pablo PICASSO (1881 – 1973)

Natura Morta

Olio su tela 22,9 cm x 45,7 cm Firmato e datato nell’angolo in alto a sinistra

Provenienza

Gordon Onslow-Ford, San Francisco (dal 1950)

Gardner Dailez, San Francisco

Museo d’Arte Moderna di San Francisco (donato da Gardner Dailez nel 1951)

Collezione privata, Svizzera

Collezione privata, Francia

Mostre

Museo d’arte di San Francisco, “Selected European Masters”, 1950

Galleria Zwemmer, Londra

Certificati di autenticità

Firmato da Maya Widmaier-Picasso, datato 16 settembre 2007

Firmato da Claude Ruiz-Picasso, datato 20 aprile 2006

Tanta fortuna e nessun inghippo. Il Picasso è un Picasso vero. L’opera – “Nature morte” del 1921 –. Ad aggiudicarsi il dipinto del pittore spagnolo, è stata un’italiana, Claudia Borgogno, 54enne di Ventimiglia. Per Natale, il figlio, Lorenzo, le aveva donato il biglietto. Il dipinto è una composizione geometrica che raffigura un giornale e un bicchiere di assenzio. I fondi, più di 5 milioni di euro raccolti grazie a partecipanti provenienti da più di 100 paesi, saranno destinati alla creazione e al rafforzamento di progetti di accesso all’acqua potabile e di igiene per aiutare le comunità più vulnerabili in Africa. Così presentava il concorso Care International alla fine dello scorso ano” 25 novembre 2019:(£ 85). Acquista un biglietto della lotteria – raccogli fondi per Care – e partecipa con la possibilità di vincere un Picasso del valore di 1 milione di euro.









Grazie a una lotteria mondiale organizzata a sostegno della carità umanitaria globale Care International, i partecipanti possono vincere un’opera d’arte originale di Pablo Picasso del valore di un milione di euro. Fino al 30 marzo 2020, chiunque può acquistare un biglietto della lotteria da € 100 tramite il sito Web www.1picasso100euros.com. I fondi raccolti consentiranno a 200.000 persone di avere accesso all’acqua potabile e all’istruzione attraverso i progetti di CARE International in Camerun, Madagascar e Marocco. Con 200.000 biglietti in vendita, le probabilità di vincita sono circa 700 volte superiori per biglietto rispetto alla vincita del jackpot Euromillions, ad esempio”.

Il dipinto, Nature Morte è stato esposto al Museo Picasso di Parigi fino a gennaio 2020. “Questa straordinaria lotteria è organizzata dall’associazione “Aider les autres” e si basa su un’idea originale di Péri Cochin, conduttrice e produttrice televisiva francese. – spiegavano gli organizzatori – Cochin raccontava: “Ci sono così tante persone che hanno bisogno di aiuto in tutto il mondo. Volevamo fare qualcosa di diverso per consentire a molte persone di prendere parte ad azioni di beneficenza”.

Aggiungeva Philippe Lévêque, Ceo di Care France: “Duecento milioni di ore al giorno: questo è il tempo che le donne e le ragazze trascorrono a raccogliere acqua nel mondo. Pensa a cosa potrebbero fare invece in quel momento: ottenere un’istruzione, avviare un’attività in proprio … Questa lotteria ci aiuterà a cambiare la vita di 200.000 persone nel mondo. L’accesso all’acqua è un fattore chiave di sviluppo. Ci fu una simile lotteria di beneficenza nel 2013. Un americano di 24 anni vinse il premio, un disegno cubista del 1914. La lotteria è destinata a diventare un evento annuale. Ogni anno verrà sostenuta una nuova causa e verrà vinto un nuovo Picasso”.