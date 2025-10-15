Il filosofo stoico Zenone di Cizio era ossessivo. Il carattere “insopportabile” e polemico emerge da nuove righe decifrate dai papiri di Ercolano. Tutti i particolari

In un deposito della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli giacciono documenti antichi che per secoli sono stati invisibili agli occhi degli studiosi: i papiri carbonizzati della Villa dei Papiri di Ercolano. Una biblioteca di casa, quella, nella quale il prprietario aveva accumulato testi importanti. Tra questi, il PHerc. 1018 custodisce frammenti della Historia Stoicorum di Filodemo di Gadara, e insieme a essi una testimonianza quasi diretta della vita di Zenone di Cizio, fondatore della scuola stoica. Grazie all’applicazione pionieristica della termografia attiva, questi testi, fino ad oggi indecifrabili, hanno rivelato dettagli biografici e aneddotici di Zenone, offrendo una nuova prospettiva sulla sua esistenza e sul contesto culturale ateniese del III secolo a.C.

Il papiro P. Herc. 1018 @ Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III,” Napoli–Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale



Il progetto è stato condotto dall’Università di Pisa in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e i risultati sono stati pubblicati su Scientific Reports (Ceccarelli et al., 2025). La termografia attiva consiste nell’applicare impulsi di calore controllati e osservare le risposte termiche dei materiali: nei papiri carbonizzati, questa tecnica permette di distinguere con estrema precisione l’inchiostro dal supporto bruciato, rendendo leggibili testi che l’occhio umano non poteva percepire. La qualità del contrasto ottenuta è paragonabile solo a quella delle tecniche iperspettrali a onde corte, ma con il vantaggio di essere non invasiva e applicabile direttamente sugli oggetti originali, senza rischio di danneggiarli.

Oltre al PHerc. 1018, la tecnica ha arricchito anche altri documenti: il PHerc. 1508, che rivela nuovi testi sulla medicina greca e figure mediche come Acerón di Agrigento, e il PHerc. 1780, raccolta di testamenti di epicurei, unico documento di carattere giuridico nella collezione.

Busto di Zenone di Cizio, copia di epoca augustea (23 a.C. – 14 d.C. circa) di un originale greco (III secolo a.C.) conservata al Museo Archeologico di Napoli (inv. 6128)- Foto di Paolo Monti, 1969.



I nuovi frammenti di PHerc. 1018 aumentano del 10% il testo greco disponibile rispetto all’ultima edizione del 1994. Emergono così dettagli finora ignoti o solo ipotizzati: Zenone era un asceta, dedito alla riflessione e alla filosofia più che alla vita sociale, con una costituzione fragile probabilmente legata a un’alimentazione frugale. La sua personalità appare complessa: da un lato rigorosa e metodica, dall’altro segnata da difficoltà di integrazione in una società che, per motivi linguistici e culturali, lo considerava un outsider.

Filodemo descrive aneddoti quotidiani, come le reazioni di Zenone ai banchetti o ai bagni termali: proteste per la disposizione dei posti, osservazioni critiche sui comportamenti altrui, piccoli imprevisti come la mancata disponibilità di acqua calda, tutti episodi che lo ritraggono con toni quasi caricaturali, ma mai privi di autenticità. Questi racconti non diminuiscono, anzi amplificano, la comprensione della sua filosofia: la virtù stoica emerge non come astrazione teorica, ma come pratica vissuta nel corpo e nelle relazioni sociali.

Secondo Graziano Ranocchia, coordinatore del progetto e docente di Filologia all’Università di Pisa, il PHerc. 1018 getta luce anche sul contenuto della famosa opera di Zenone, La Repubblica, che il papiro descrive come moralmente controversa, con raccomandazioni sociali e sessuali che suscitavano imbarazzo tra i contemporanei.

Zenone nacque intorno al 334 a.C. a Cizio, città fenicia di Cipro, e si trasferì ad Atene dove studiò sotto diversi maestri prima di fondare la Stoa Poikile, la scuola stoica. La sua filosofia, centrata sulla virtù, sulla ragione e sull’autosufficienza interiore, si rivolgeva alla padronanza delle passioni come via per la libertà dell’animo. Pur considerato straniero e linguisticamente imperfetto, la sua influenza si estese rapidamente: i funerali solenni che gli furono tributati alla morte testimoniano il riconoscimento pubblico del suo pensiero.

Filodemo e il papiro ci restituiscono un Zenone molto più vicino alla quotidianità: un uomo che, seppur immerso nelle astrazioni filosofiche, affrontava ostacoli pratici e sociali, e che coltivava la riflessione con rigore quasi rituale. La vita privata e i limiti corporei diventano così strumenti per comprendere l’applicazione concreta dei principi stoici.

La partecipazione della Biblioteca Nazionale di Napoli al progetto ERC GreekSchools rappresenta una novità: per la prima volta l’istituzione è co-beneficiaria di un progetto europeo. La combinazione di filologia e tecniche avanzate di imaging consente di leggere e analizzare testi fino a oggi inaccessibili, mantenendo integri i fragili materiali. Costanza Miliani, direttrice del CNR-ISPC, sottolinea come questo approccio permetta di visualizzare caratteristiche materiali prima inaccessibili, mentre Ivo Rendina (CNR-ISASI) evidenzia il ritorno di conoscenza storica per la comunità scientifica.

Il successo di PHerc. 1018 conferma l’importanza di metodologie non invasive, capaci di restituire testi quasi completamente perduti, e di riscrivere in dettaglio la storia della filosofia antica, offrendo nuovi strumenti per studiare la vita e il pensiero dei protagonisti del mondo classico.

I papiri di Ercolano, sotto la superficie carbonizzata, restituiscono non solo parole ma esperienze, emozioni e fragilità di Zenone di Cizio. Grazie alla tecnologia moderna, il fondatore dello Stoicismo torna a parlare: attraverso le sue azioni quotidiane, le difficoltà sociali e i piccoli gesti della vita, emerge una figura complessa e concreta, le cui idee filosofiche sono intimamente legate alla pratica, alla corporeità e alle relazioni. La fusione di filologia e scienza sta trasformando la comprensione del pensiero antico.

