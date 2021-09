Il fiore della vita di Yayoi Kusama fiorisce sulle bottiglie di champagne Veuve Clicquot

L’iconica artista giapponese Yayoi Kusama invia un messaggio di ottimismo a tutto il mondo con una creazione unica, gioiosa e colorata realizzata appositamente per Veuve Clicquot, la notissima casa vinicola dello Champagne.

È con i suoi simboli iconici che Yayoi Kusama adorna l’astuccio e la bottiglia de La Grande Dame 2012. Il fiore opulento simboleggia la vita, l’amore e la pace. I pois, i motivi distintivi di Yayoi Kusama, vengono rielaborati come minuscole bollicine di champagne per incarnare La Grande Dame 2012.

In precedenza, nel 2006, Yayoi Kusama aveva già giocato con i suoi famosi pois donando nuova vita al ritratto originale di Madame Clicquot per un’asta a Tokyo.



Così, il dialogo tra l’artista e la Maison non si è mai interrotto e ha raggiunto un’altra pietra miliare per quanto concerne le sue modalità più stimolanti e volte alla condivisione.

Più di 150 anni separano Madame Clicquot e Yayoi Kusama, eppure, ci sono quasi altrettanti punti in comune che uniscono i loro destini unici e affascinanti.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis