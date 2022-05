Il gesso della Pace di Kiev del Canova porta luce e speranza a Palazzo Vecchio di Firenze

“Canova, l’ultimo grande artista che ha chiuso l’arte dell’Occidente, ha unito tutto, non ha diviso. – ha detto Vittorio Sgarbi, presidente della fondazione veneta – Canova è un grande conciliatore di ogni conflitto, di ogni differenza, e in nome della sua Pace io chiedo a voi di invocarla tutti insieme sul piano di spirito del mondo, perché il mondo si salvi. Alla frase di Dostoevskij: «la bellezza salverà il mondo», non ho mai creduto fino in fondo: non possiamo dire che la bellezza salvi il mondo, se il mondo non salva la bellezza, per amore dell’umanità e della civiltà che l’arte testimonia”

