Il gioco di una bambina romana di 2000 anni fa? Durante una passeggiata nei campi la singolare scoperta

“Questa miniatura ricorda la serie romana dei “prigionieri legati” – affermano gli archeologi inglesi – ma differisce in alcuni particolari fondamentali. In primo luogo, c’è almeno il sospetto dell’abbigliamento, che è di foggia romana, non delle popolazioni conquistate; non c’è traccia di un anello al collo o di altri ornamenti che caratterizzavano i nativi. I capelli sono di foggia romana. Sono rappresentati alla ‘maniera corta’ del periodo paleoromano del I-II secolo, e ancora una volta non allusivi ai gusti barbarici. Non si può così escludere che la statuetta sia un ex voto romano legato alla nascita o alla salute di un figlio maschio”. Esiste anche la possibilità che l’oggetto bronzeo fosse il giocattolo di una bambina.

