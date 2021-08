Il green pass non ferma i grandi numeri del Colosseo. 14mila visitatori in 2 giorni

Senza drammatizzare. Senza polemiche. Tiene botta il Colosseo, dopo l’introduzione del green pass anti-covid. Nei giorni 7 e 8 agosto 2021 – durante il week end – i visitatori sono stati 14.178, mentre nel week end 31 luglio-1 agosto erano stati 16.164. Una flessione minima, considerato anche l’effetto del caldo agostano. Il Colosseo è il monumento più visitato d’Italia. L’Anfiteatro Flavio, più comunemente noto con il nome di Colosseo, si innalza nel cuore archeologico della città di Roma e accoglie quotidianamente un gran numero di visitatori attratti dal fascino della sua storia e della sua complessa architettura.

L’edificio, detto Colosseo per via di una colossale statua che sorgeva nelle vicinanze, venne edificato nel I secolo d.C. per volere degli imperatori della dinastia flavia, ed ha accolto, fino alla fine dell’età antica, spettacoli di grande richiamo popolare, quali le cacce e i giochi gladiatori. L’edificio era, e rimane ancora oggi, uno spettacolo in se stesso. Si tratta infatti del più grande anfiteatro del mondo, in grado di offrire sorprendenti apparati scenografici, nonché servizi per gli spettatori.

Simbolo dei fasti dell’impero, l’Anfiteatro ha cambiato nei secoli il proprio volto e la propria funzione, offrendosi come spazio strutturato ma aperto alla comunità romana.

