Il mistero del carbonio nel “brodo primordiale”. Ecco i minuscoli testimoni interrogati dagli studiosi. Che dicono?

Uno studio appena pubblicato sulla rivista Nature dall’ETH di Zurigo svela una sorpresa nella storia della Terra: per la prima volta, i ricercatori hanno misurato direttamente le riserve di carbonio organico disciolto negli oceani nel corso di centinaia di milioni di anni. Il risultato? Tra 1.000 e 541 milioni di anni fa, gli oceani contenevano molto meno carbonio di quanto si pensasse — fino al 99% in meno. Questo ribalta le teorie consolidate sulle ere glaciali e sull’emergere di forme di vita complesse, aprendo la strada a nuove interpretazioni sul legame tra geochimica e biologia.

Sezione trasversale di una pietra di ossido di ferro a forma di uovo: contiene informazioni sulla quantità di carbonio organico presente nel mare milioni di anni fa, proprio come una capsula del tempo. @ Credito

Nir Galili /ETH Zurigo



Gli scienziati guidati dal professor Jordon Hemingway hanno scoperto un testimone naturale unico: minuscole pietre di ossido di ferro a forma di uovo, chiamate ooidi, che conservano nelle loro strutture cristalline tracce di carbonio organico risalenti fino a 1,65 miliardi di anni fa. “I nostri risultati contraddicono tutte le ipotesi precedenti”, sottolinea Hemingway, spiegando come questi granelli di pochi millimetri stiano riscrivendo la storia dei mari primordiali.

Piccoli granelli, grandi segreti

Ooid: palle di neve marine racchiudono carbonio primordiale

Gli scienziati si trovano spesso di fronte a un problema apparentemente insormontabile: molti eventi significativi del passato della Terra hanno lasciato poche tracce dirette. Di fronte a questo, i ricercatori hanno scoperto un testimone naturale unico: minuscole pietre di ossido di ferro a forma di uovo, note come ooidi, capaci di registrare la quantità di carbonio organico presente negli oceani di milioni di anni fa.

“Visti dall’esterno sembrano granelli di sabbia”, spiega Hemingway, “ma crescono a strati sul fondale marino, come palle di neve rotolanti. Durante questo processo, le molecole di carbonio organico aderiscono alla struttura cristallina, restando intrappolate come in una capsula del tempo”.

Il mare come deposito di vita

Dal fitoplancton agli strati sedimentari, il viaggio del carbonio

Il carbonio raggiunge gli oceani attraverso due principali meccanismi. Da un lato, la CO₂ atmosferica si dissolve nell’acqua e viene trasportata in profondità dalle correnti; dall’altro, il carbonio organico è prodotto da organismi fotosintetici come fitoplancton e batteri, che trasformano la luce solare in molecole complesse. Quando questi organismi muoiono, affondano verso il fondale formando la cosiddetta neve marina: se non viene consumata lungo il percorso, resta depositata per milioni di anni.

Non è tutto: i microrganismi decompongono escrementi e resti, rilasciando nuovo carbonio organico disciolto, che si sposta liberamente nell’oceano. Questa riserva contiene circa 200 volte più carbonio di quanto effettivamente integrato nella vita marina, fungendo da enorme deposito di “mattoni della vita”.

La rivoluzione dell’ossigeno

Due catastrofi e il ruolo delle ere glaciali

In base a precedenti analisi delle rocce sedimentarie, si pensava che tra 1.000 e 541 milioni di anni fa il carbonio disciolto negli oceani fosse abbondante, a supporto delle teorie sull’emergere delle ere glaciali e della vita complessa. La fotosintesi, spiegano gli studiosi, è stata determinante per accumulare ossigeno nell’atmosfera e permettere lo sviluppo di metabolismi più efficienti.

Durante due ondate note come “catastrofi dell’ossigeno”, l’ossigeno atmosferico raggiunse l’attuale 21%, accompagnato da glaciazioni estreme. Nonostante ciò, la vita continuò a sperimentare nuove strategie: tra 2,4 e 2,1 miliardi di anni fa, alcuni organismi svilupparono un metabolismo ossidativo, che permise la nascita di forme di vita più complesse.

Carbonio molto più scarso del previsto

Le misurazioni sugli ooidi svelano riserve dimezzate

Grazie a un metodo innovativo basato sulle particelle di carbonio negli ooidi, il team di Hemingway ha stabilito che tra 1.000 e 541 milioni di anni fa gli oceani contenevano dal 90 al 99% in meno di carbonio organico disciolto rispetto a oggi. Solo dopo la seconda catastrofe dell’ossigeno le riserve tornarono ai livelli attuali di circa 660 miliardi di tonnellate di carbonio.

“Dobbiamo trovare nuove spiegazioni sul legame tra ere glaciali, forme di vita complesse e aumento dell’ossigeno”, sottolinea Nir Galili, primo autore dello studio. La drastica riduzione del carbonio sarebbe legata all’emergere di organismi più grandi: dopo la morte, unicellulari e primi multicellulari affondavano più velocemente, aumentando le precipitazioni di carbonio sul fondale. Poca ossigenazione negli strati profondi impedì il riciclo del carbonio, determinando la drastica diminuzione della riserva organica.

Dall’oceano primordiale ai giorni nostri

Implicazioni per la vita sulla Terra e oltre

Questi risultati, sebbene riguardino ere geologiche lontane, sono fondamentali per comprendere il futuro del nostro pianeta. Ridefiniscono la nostra comprensione dell’evoluzione della vita e possono offrire indizi anche sugli oceani di esopianeti. Inoltre, ci aiutano a valutare come la Terra reagisce alle perturbazioni: il riscaldamento e l’inquinamento attuali stanno riducendo l’ossigeno negli oceani, suggerendo che simili dinamiche potrebbero ripetersi in futuro.

Riferimento

Galili N, Bernasconi SM, Nissan A et al.: La storia geologica del carbonio organico disciolto in mare dagli ossidi di ferro. Nature, 13 agosto 2025, doi: 10.1038/s41586-025-09383-3