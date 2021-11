Il mondo è la tela minimalista di Shira Barzilay. L’essenza espressiva diviene fluidità dinamica. Le opere

All’inizio del suo ritrovato apprezzamento per il minimalismo, Barzilay ha sopportato crescenti dolori nel rimuovere elementi dal suo lavoro, fino a quando ha raggiunto un punto in cui la bozza iniziale non consisteva in molte righe per iniziare. Usando Picasso come sua luce guida, Barzilay condivide la sua convinzione: “L’arte è l’eliminazione del superfluo”. Barzilay crea principalmente stampe digitali, nel tentativo di rivelare l’invisibile.

