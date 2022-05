Il Museo acquista la spilla romana trovata in un campo arato da un appassionato di metal detector

Il museo di Lincoln – città inglese di 189mila abitanti – ha deciso di acquistare la Leasingham Horse Brooch, una spilla in lega di rame di epoca romana a forma di cavallo, realizzato tutto tondo, cioè in forma tridimensionale.



La spilla è stata scoperta da un appassionato di metal detector, Jason Price, 48enne, in un campo vicino al villaggio rurale di Leasingham – nel circondario di Lincoln – nell’estate del 2019 e comprata, nei giorni scorsi, da un gruppo di amici del museo inglese, che sostiene l’istituzione culturale.

Jason aveva trovato la spilla durante il fine settimana di “Detecting for Veterans”, una manifestazione per veterani dell’esercito appassionati di metal detector. Nel Regno Unito l’uso della strumentazione di rilievo per la ricerca di materiali storici non è osteggiata dallo Stato, se non avviene in aree di interesse archeologico. La maggior parte dei ritrovamenti avviene peraltro in campi arati nei quali l’assetto stratigrafico del terreno è già sconvolto dal vomere. Pertanto il recupero di oggetti storici viene ben visto da tutti poichè esso si configura come un salvataggio di oggetti vecchi o antichi dalla distruzione certa.

“Era l’ultimo campo del fine settimana ed era stato arato pesantemente, quindi non avevo molte speranze di trovare qualcosa. Puoi immaginare la mia sorpresa quando il mio rilevatore ha iniziato a ronzare. – racconta Jason Price – Circa otto pollici più giù ho trovato qualcosa incrostato nel fango. All’inizio ho pensato che fosse il frammento di un vecchio letto di metallo. Poi l’ho pulito… Eccola lì: una spilla a forma di cavallo. Stavo tremando. Ho già trovato cose come monete, ma mai niente di simile . Assolutamente fantastico!”

I Romani conquistarono questa parte della Britannia nel 48 d.C. e poco dopo costruirono una fortezza legionaria su una collina che domina il lago naturale formato dall’ampliamento del fiume Witham (l’attuale Brayford Pool) e all’estremità settentrionale della strada romana Fosse Way. Il nome celtico di Lindon fu successivamente latinizzato in Lindum, e ottenne il titolo di Colonia quando fu convertito in un insediamento per veterani dell’esercito. Il ricavato della vendita della spilla – l’importo è rimasto riservato -. sarà diviso tra l’appassionato di metal detector e il proprietario del campo. Ciò è previsto dalla legge britannica.