Il pene commentato da Leonardo. Il pinchellone ingombrante, insubordinato e ribelle che..

Presentiamo, qui sotto, con il numero 1, la versione in italiano corrente del testo (numero 2) che Leonardo da Vinci dedica al pene. Lo scritto – ricco di ironia e di straordinario vitalismo – è contenuto nei Fogli di Windsor (Windsor RL 19939 r- 19029 v (K/P 72 r & 71 v), Windsor, 19930 r-19029 v (K/P 72 r & 71 v). L’analisi che Leonardo dedica all’organo sessuale si muove tra il senso fastidioso di ingombro e di insubordinazione del pene e la celebrazione del “ministro della specie umana”. Il foglio risalirebbe al 1508, quindi al periodo della maturità dell’autore. Leonardo, nel 1508, aveva 56 anni.

1) Il pene. Esso colloquia con la mente dell’uomo, ma alcune volte ha un pensiero assolutamente autonomo; e anche nel caso in cui la volontà dell’uomo sia lì a istigarlo o a provocarlo, lui si ostina e fa quello che vuole, a modo suo, alcune volte muovendosi da solo, senza aver l’autorizzazione o senza aver ricevuto alcun impulso dal proprio padrone. E molte volte capita che l’uomo dorma e che lui sia sveglio. Così come capita che l’uomo sia sveglio e sia lui a dormire. Molte volte l’uomo vorrebbe usarlo, ma lui non vuole. Molte volte lui vuole e l’uomo glielo vieta. Quindi pare che questo animale abbia spesso un’anima e una mente separati, rispetto a quelli dell’uomo. E sembra che, sbagliando, il maschio si vergogni di nominarlo. Anzi: lo copre e lo nasconde, anziché onorarlo e mostrarlo con solennità, considerando il fatto che è il ministro della specie umana

2) «Della verga: Questa conferisce collo intelletto umano, e alcuna volta ha intelletto per sé, e ancora che la volontà dell’omo lo voglia provocare, esso sta ostinato, e fa a suo modo, alcuna volta movendosi da sé, senza licenza o pensieri dell’omo, così dormiente, come desto, fa quello desidera: e spesso l’omo dorme e lui veglia, e molte volte l’uomo veglia e lui dorme; molte volte l’omo lo vole esercitare, e lui non vole; molte volte lui vole, e l’omo gliel vieta. Adunque è pare che questo animale abbia spesso anima e intelletto separato dall’omo, e pare che a torto l’omo si vergogni di nominarlo, non che di mostrarlo, anzi sempre lo copre e lo nasconde, il qual si dovrebbe ornare e mostrare con solennità, come ministro dell’umana spezie. (A proposito del membro virile, 1508)»

A proposito dei testicoli scrive: “Testiculi, testimoni del coito. Questi tengono in sé lo ardire, cioè sono aumentatori dell’animosità e della ferocia…” (De Anatomia, fogli B.13 r.). In un altro manoscritto si diverte a trovare nomi alternativi e aggettivi per il pene: “Cazzo, nuovo cazzo, cazuole, cazzellone, cazatello, cazata, cazelleria, cazate, cazo in ferigno, cazo erbato, caza vela, pinchellone. (Ar.f.44 v.)”