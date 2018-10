Il pittore delle notti, del mistero e del sogno. Alphonse Osbert e gli spiriti. La vicinanza ai Rosacroce. Video

+1 WhatsApp 20 Condivisioni

Alphonse Osbert (Parigi, 1857-1939) è un pittore francese che, dopo un percorso collegato alla pittura di realtà, percorse il mondo onirico di un simbolismo illuminato da ricerche esoteriche e spiritualiste. Ha studiato alla Scuola di Belle Arti con Henri Lehmann, Fernand Cormon e Léon Bonnat. Il suo ingresso al Salon avviene nel 1880, con Ritratto di M. O., che riflette la sua attrazione iniziale per la tradizione realista della pittura spagnola del XVII secolo. Sono gli anni dell’Impressionismo e, nonostante Osbert non ne avverta il richiamo, è influenzato da un progressivo rischiaramento dela tavolozza e una maggior libertà nel tratto. Alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, la svolta. L’amicizia con i poeti simbolisti e con il pittore Puvis de Chavannes, lo induce ad abbandonare il suo approccio naturalistico e dipingere visioni interne, sogni, idee eterne richiamate in simboli pittorici. Ispirato da Puvis, ha semplificato le forme del paesaggio, che servivano da sfondo per figure statiche e isolate dissolte in luce misteriosa. Grazie alla combinazione di stesure a piatto a una tecnica pointilliste, tratta da Seurat, – che era amico del suo vecchio insegnante, Lehmann – smaterializza le forme e aggiunge luminosità. Tuttavia, Osbert ha evitato l’intera gamma di sfumature dei Divisionisti. L’ideale rosacrociano di “arte come evocazione di mistero, come preghiera” sembra trovare espressione migliore della figura verginale della fede, spesso interpretato come San Geneviève o Santa Juana, situata in un prato con un agnello e avvolta da una luce soprannaturale. Tali opere sono stati elogiate dagli scrittori simbolisti come Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé e Maurice Maeterlinck. Osbert era chiamato “pittore delle notti”, “artista dell’anima” e “poeta del silenzio” per la sua evocazione di un’atmosfera di mistero e sogno.