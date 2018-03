Il quiz. Cosa guardavano questi due pompeiani mentre facevano l’amore?

Conservato nel Gabinetto segreto del Museo archeologico di Napoli, questo splendido rilievo marmoreo giungeva, come reperto, da un’area occupata probabilmente da un ricca stazione di servizio pompeiana, un albergo o, meglio, una taberna, come la chiamavano gli antichi romani. Ostello per ricchi in cui era possibile riposarsi durante il viaggio. L’altissima qualità del materiale scultoreo induce a pensare al censo dei clienti e all’ambiente molto elegante. La decorazione faceva parte di una lastra più ampia della quale si è conservato questo lacerto, che era forse collocata in una sala dei triclini della Taberna stessa. La postura sessuale – donna in postura dominante – è molto comune nella raffigurazione del sesso pubblico, in postriboli e lupanari dell’epoca.

La ragazza sovrasta l’uomo, supino, in posizione di riposo. E non riteniamo che questa posizione sia solo motivata da scelte estetiche – in effetti è di un’incommensurabile leggiadria, nonostante l’estrema verità, che viene descritta nei minimi particolari-. La lastra racconta la quotidianità delle taberna e la posizione assunta dalle coppie sui giacigli. Poichè si trattava di un pubblico servizio dotato d’urgenza e i viaggiatori erano affaticati, è ipotizzabile che le ragazze imparassero a raffrenare le iniziative dei maschi, da un lato per trasmettere un caldo senso di accoglienza del viaggiatore affaticato e dall’altro per consentire di giungere, grazie a una pratica accurata e a una grande esperienza nel movimento dei fianchi e delle pelvi, a risolvere con una certa rapidità le urgenze del cliente. Questa posizione tendeva pertanto a limitare le varianti posturali ed evitava che l’uomo si lasciasse prendere da fantasie o che prendesse l’iniziativa, con posizioni more ferarum o di possesso carnale in ogni sua forma, che avrebbero prolungato la durata del rapporto, esponendo peraltro la donna a pericoli maggiori di quelli che già correva.prevale. Eliminare la focosità dell’avventore significava annullare dolore o piccole lacerazioni che risultavano molto pericolose per la salute e che, soprattutto, avrebbero forse costretto la prostituta a riposi forzati, nei giorni successivi. La postura avrebbe pearaltro consentito alla donna stessa di mostrare una partecipazione al gioco poichè avrebbe potuto muoversi in modo tale da poter giungere ella stessa a uno stato di lieve eccitazione. In un lupanare di Pompei si è conservata una scritta, Lente impelle – ciò spingi lentamente – che costituiva un richiamo ai limiti di velocità e di forza dei nerboruti marinai che scendevano dalle navi ancorate al porto. La posizione dominante consentiva invece alla ragazza di gestire ogni parte del rapporto, annullando, di fatto, il dolore; permetteva anche all’uomo, nel caso ne avesse avuto il desiderio, di bere e mangiare qualcosa, avendo le mani libere ed era peraltro collegata a un’altra pratica di cui, forse, questo lacerto, è testimone.

Soffermiamoci sull’immagine e osserviamola con grande attenzione.I due sono sdraiati su un letto o forse su un triclinio e durante la penetrazione rivolgono, entrambi, lo sguardo in un punto fuori scena.Cosa guardavano?

Lui ha il braccio ripiegato dietro la testa, in posizione di appagante abbandono – tipica postura maschile – ma guarda davanti a sé, non la ragazza, che sente a livello di contatto sessuale. E sorride E’ un momento di gioia che non è soltanto legato al piacere sessuale. Sorride, osserva con uno sguardo empatico qualcosa o qualcuno che sta fuori dal nostro punto di vista. Lei sembra rapita dall’ascolto di qualcuno che parla. E’ l’atteggiamento di chi presta attenzione a un racconto interessante. E la voce di marmo sembra giungere dallo stesso punto fuori scena verso il quale il giovane indirizza sguardo e sorriso. I moti dell’anima sono perfettamente colti dallo scultore. Le espressioni sono inequivocabili. E ciò aiuta a ricostruire la scena. Fuori campo c’era probabilmente un’altra coppia, in condizioni analoghe. Lo sguardo dell’uomo è diritto, davanti a sé, mentre quello della donna è orientato verso il basso. Ciò fa ipotizzare che gli sguardi si rivolgessero all’altezza di un secondo personaggio, un altro uomo, posto su un triclinio vicino. E che quest’uomo narrasse qualcosa. Il personaggio oggi inesistente aveva un legame con il giovane in evidenza, perché quest’ultimo rivolge fuori dal quadro uno sguardo ricco di affetto e di compartecipazione. Due amici, due fratelli, due soci, due avventori che hanno simpatizzato durante il momento della sosta del viaggio. E ora sono felici. Dei corpi delle belle compagne, ma soprattutto della condivisione dell’esperienza e del legame reciproco che esce rafforzato.



Un dipinto parietale della Domus dei Casti Amanti consente di immaginare la scena che si svolgerà sul marmo, ma di vederla qualche minuto prima.

