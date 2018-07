Il restauro con colori reversibili. Piccola stuccatura e il ritocco. Il breve filmato

Rimossa la vernice finale, il restauratore interviene sull’antico dipinto riparando le lesioni che hanno provocato il distacco di colore, attraverso il ritocco. Le eventuali lacune profonde vengono stuccate con una preparazione a base di gesso e colla animale, mentre l’intervento è svolto con colori reversibili, pigmenti a base d’acqua che potrebbero, in futuro essere rimossi o rivisti, poichè la pittura a base d’acqua può essere facilmente eliminata da una tela. Sono, naturalmente, pigmenti di alta qualità che non mutano il colore con il passare del tempo. L’opera viene poi dotata di una nuova vernice finale, che uniformi il film pittorico e che costituisca elemento di protezione. I materiali utilizzati vengono annotati nella scheda dell’opera.

