Il retrobottega del grande fotografo. Le foto di nudo del mitico Nadar

Accanto ai ritratti fotografici, molti fotografi gestirono, sin dall’inizio della riproduzione chimico-fisica dell’immagine su carta, un parallelo e ben più lucroso esercizio della vendita di scatti proibiti. Nudi femminili – quando si restava sul light – oppure scene pornografiche di esercizio del sesso. Non sappiamo se Nadar avesse prodotto anche immagini pornografiche – cioè di attività sessuali -, ma, per quanto praticamente sconosciuta, egli firmò con la sigla N – Nadar – una linea di alcuni splendidi nudi artisti. Maestro assoluto del ritratto – che egli rendeva, attraverso le luci – in forma pittorica e invitando il soggetto ad una scioltezza naturale che permettesse l’emersione dei moti dell’anima, Nadar fu anche un ottimo creativo.

Felix Tournachon, detto Nadar ( Parigi, 1820-1910) fu anche caricaturista, scrittore, aeronauta e “compagno di strada” di tanti artisti e poeti. Non va dimenticato che la prima mostra degli impressionisti, nel 1874 si tenne proprio nel suo studio.

Nel 1854 iniziò ad essere oggetto di una fama senza confini pubblicando una serie di ritratti fotografici di artisti contemporanei, tra cui Daniel-François-Esprit Auber, Michel Bakounine , Théodore de Banville, Charles Baudelaire, Hector Berlioz, Sarah Bernhardt, Jean-Baptiste Camille Corot e Gustave Courbet, Gustave Doré, Alexandre Dumas, Jules Favre, Loïe Fuller,Victor Hugo , Émile Zola , Zadoc Kahn , Charles Le Roux , Franz Liszt , Edouard Manet , Guy de Maupassant , Gerard de Nerval, Jacques Offenbach , i fratelli Élie Reclus ed Élisée Reclus, Gioachino Rossini, George Sand, Hector de Sastres, Jules Verne, Richard Wagner e Gustave Bourdin. Volti che potremo vedere nel filmato, in fondo alla pagina.

Troppo spesso ridotto al ruolo di fotografo, è stato anche uno scrittore prolifico in generi tanto diversi come il romanzo, il racconto, il poema in prosa, la testimonianza, la supplica o (la sua specialità) il ritratto letterario .