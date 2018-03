Il sesso nascosto dall’amor cortese. La pudica dama medievale cerca l’inguine dell’amato

In un trattato scritto intorno al 1185, André le Chapelain riassume i principi fondamentali dell’amore cortese, che non appartiene alla tradizione matrimoniale, ma che si sviluppa al di là del piano nuziale, in una situazione parallela di amicizia e servizio reciproco, di accrescimento culturale e spirituale. Un’affinità elettiva, che coglie, almeno a partire dal medioevo, i fondamenti del cicisbeato. “L’amore cortese non ha posto tra marito e moglie – scrive Le Chapelain nel XII secolo -deve essere libero, reciproco, segreto e nobile”. Esso assume le caratteristiche di un amore platonico, un’unione che non deve conoscere infamie e logoramenti. Questi, certamente, i princìpi ideali. La perfezione a cui tendere. La realtà, com’è ovvio, presentava continue insidie, come dimostra questa miniatura medievale francese. Lui e lei sono in un giardino dominato da una fontana gotica, al limitare di una selva, che richiama alla ferinità dei sensi. Protetta dalla vegetazione, la dama prende assolutamente l’iniziativa facendo scendere la mano tra le cosce del suo cavaliere. Un particolare del dipinto che richiede la nostra attenzione – e che potrebbe sfuggire in una visione rapida dell’opera – è la postura della gamba destra della giovane donna. Il legame tra i gesti è inequivocabile. Lei è pronta a salire sull’amato, dirigendo il suo a compimento. L’amore platonico e i suoi deragliamenti trovano sempre cornice in un giardino o in un parco – in un’altra miniatura medievale, qui sotto, gli amanti si spogliano sotto la chioma di un albero – mentre i rapporti coniugali, nell’arte medievale, sono rappresentati generalmente nel sacrario del letto di casa.

