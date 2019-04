Il significato dello specchio in Balthus. Ragazzine si guardano. Ma non è pedofilia

Condividi 0 Condivisioni

Le opere di Balthus sono state oggetto di un postumo boicottaggio da parte di gruppi femministi e tradizionalisti statunitensi poichè mostrano adolescenti in pose di abbandono, mentre si guardano allo specchio, con alcune parti del corpo non perfettamente coperte, in ambienti domestici rispetto ai quali manifestano un profondo distacco. Seppur sensuali – forse per chi guarda – le bambine di Balthus sono dominatrici di uno spazio divino, all’interno di un equilibrio nuovo, quello dell’inizio dell’adolescenza. Uno spazio sorprendente, di casta intangibilità, che muterà nel primo contatto con un maschio. Tutto è pertanto inscritto nella sacralità della vergine, sospesa in una propria autonomia superiore. Le ragazzine dipinte in numerosissimi quadri di Balthus reggono uno specchio e si guardano trasognate. Sono in uno spazio sovrumano. Si ribellano ai genitori, non cercano nulla, se non in se stesse. Diverso certo dallo sguardo di Narciso che si perde eternamente in sè. Diverse dalle donne medievali che si rimirano nello specchio per atteggiarsi a seduttrici e nel fondo fosco del vetro possono incontrare inquietanti immagini demoniache, per superbia e lussuria.