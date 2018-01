Sai qual è il significato dello specchio nell’arte e nel cinema? L’analisi

Mentre nel Medioevo era legato ai rischi della vanità femminile o alla perdita dei contatti con il mondo – mito di Narciso – lo specchio, nella modernità, diviene sempre più il simbolo del doppio che si manifesta all’esterno di ognuno di noi e alla complessità della psiche. La diffusione novecentesca dello specchio nell’arte e nel cinema è sorretta soprattutto dal pensiero freudiano e dalla psicanalisi, che dà forma alle stratificazioni psichiche dell’essere umano, caratterizzato da profonde contraddizioni tra regole morali, desideri basici, aspettative sociali ecc. Nell’occhio che guarda, lo specchio riporta una condizione esterna di somma delle proiezioni psichiche e del vissuto. Ma l’ossessione nei confronti del “chi sono” e “come vengo visto dagli altri” e “cosa desidero, davvero” e “cosa devo cercare di essere” trova sviluppo, soprattutto a partire dalla fine dell’Ottocento, nella forma dell’autoritratto ossessivo – pensiamo a Van Gogh – che altro non è che una forma pittorica dell’analisi speculare e dell’introspezione per una definizione del sé sfuggente. Lo specchio rappresenta il tentativo della definizione della propria personalità, che non può essere compresa perché sfuggente e indefinibile, tra immagine pubblica e intima, nel mondo parallelo dei desideri o degli incubi. Lo specchio dà risposte – quello della matrigna di Biancaneve -, apre un mondo parallelo – Alice attraverso lo specchio – consente di rilevare presenze invisibili – di spettri o di assassini, come negli horror e nei thriller – e generalmente segna un momento di introspezione profonda. La donna che si interroga allo specchio è generalmente pronta ad una svolta o in preda a una crisi di coscienza. La figura reale è quella plasmata dalla civiltà e dal Super io, come coscienza personale e sociale. Quella riflessa tende a rappresentare l’Es, lo strato dei desideri e delle pulsioni. Stare davanti a uno specchio significa cercare un punto di mediazione tra i diversi livelli della psiche, individuando un nuovo equilibrio tra regole imposte e personalità profonda.

Valutazione gratuita quadri e oggetti / Come vendere e guadagnare da casa / Fare gli artisti e guadagnare si può

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

> Vendi le tue opere d'arte con Catawiki: Clicca qui, su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si apre una pagina come quella della fotografia qui sotto