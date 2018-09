Il video. Concerti serio-pazzi: orchestra classica di giapponesi nude esegue Ciaikovskij

+1 WhatsApp 655 Condivisioni

La musica classica occidentale non è certamente in crisi, specie in Oriente. Ma se il concerto tradizionale è statico, sacrale e, come pare ovvio, al di là dei movimenti del direttore d’orchestra e dei professori, finalizzato esclusivamente a sottolineare il rapporto tra esecuzione e suono, in un dimensione uditiva preponderante, la modernità offre nuovi modelli di dissacrazione e di marketing. Forse anche i giovani giapponesi hanno difficoltà nel costituire orchestre che possano stare minimamente in piedi, sotto il profilo economico. Ecco, allora, l’idea. Gruppo femminile che lascia le pudicizie del conservatorio, per esibirsi completamente nudo. Il repertorio? Vasto, ma fortemente incentrato su Ciaikovskij. Curiosa anche la minima forma coreografica. La direttrice d’orchestra entra vestita nella sala e si spoglia davanti al pubblico, impassibile, rispetto al quale poi volta la schiena per dare inizio all’esecuzione.