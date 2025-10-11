Il violino di Einstein vola all’asta. Acquisito a un costo da antimateria: 990mila euro. La storia dello strumento amato che lui chiamava Lina. Perché? L’abbandono a causa del nazismo

Nelle ore scorse, il violino appartenuto ad Albert Einstein è stato venduto all’asta per 990.000 euro dalla casa d’aste Dominic Winter Auctioneers di South Cerney, in Inghilterra. Lo strumento, costruito nel 1894 dal liutaio Anton Zunterer a Monaco di Baviera, è considerato il primo vero violino posseduto dal grande fisico, acquistato in giovane età, quando la musica aveva già segnato il percorso formativo di Einstein.

Il prezzo finale, ben al di sopra della stima iniziale di circa 350.000 euro, segna probabilmente il record per un violino mai appartenuto a un violinista da concerto. Un risultato che non sorprende, considerando che la vendita ha visto la competizione di diversi offerenti telefonici e un acquirente privato europeo, deciso a portare a casa non solo uno strumento musicale, ma un simbolo della cultura del XX secolo. Per questo, ironizzando un po’ abbiamo parlato, nel titolo, di un prezzo da antimateria, giocando su un rapporto tra reale valore di un pezzo simile e il valore aggiunto – non materiale – che ha dato allo strumento il fatto d’essere appartenuto ad Einstein. Insomma: “tutto è relativo”, soprattutto nel mercato dei pezzi appartenuti a grandi personaggi della storia.

La musica come compagna del genio

Albert Einstein non era soltanto un fisico di grandezza incommensurabile: era un musicista appassionato, iniziato al violino all’età di cinque anni. La musica, nelle sue parole, rappresentava un complemento indispensabile alla vita intellettuale. “Se non fossi diventato scienziato, sarei diventato musicista”, soleva ripetere, confermando come la pratica musicale fosse per lui non un passatempo, ma un mezzo di pensiero creativo, una palestra per la mente e la concentrazione.

Questo violino, con la sua storia, è testimone di quell’intersezione tra scienza e arte che ha caratterizzato l’esistenza di Einstein. Le sonate di Mozart e Bach, suonate nelle ore di meditazione o di difficoltà concettuale, accompagnavano il fisico tedesco nelle sue intuizioni più geniali, mostrando come la musica potesse stimolare la riflessione e facilitare l’elaborazione scientifica.

“Lina”: il nome inciso nella memoria

Sul retro dello strumento è incisa la parola “Lina”, abbreviazione di “Violina”, soprannome che Einstein dava a tutti i suoi violini. Questo dettaglio, apparentemente aneddotico, si trasforma in un indice di autenticità e di intimità: non è solo un oggetto d’arte, ma uno strumento connesso alla vita quotidiana, alle abitudini e ai gesti più personali del fisico.

Oltre all’iscrizione, la provenienza del violino e la documentazione storica che lo lega a Einstein ne confermano la rilevanza. L’asta ha suscitato interesse non solo tra collezionisti, ma anche tra studiosi e appassionati, che vedono in questo strumento un ponte tra la scienza e la dimensione emotiva della musica.

Un addio dalla Germania

Il violino fu donato da Einstein a Max von Laue, suo amico e collega fisico, nella residenza estiva di Caputh, nel Brandeburgo, il 29 novembre 1932. La cessione avvenne in un momento cruciale della vita del fisico: Einstein temeva l’ascesa dell’antisemitismo e del nazismo e si preparava a lasciare la Germania per stabilirsi negli Stati Uniti.

Questa transizione segna una frattura storica: il violino diventa testimone di un’epoca di cambiamenti epocali, di fughe e di scelte determinanti. La sua vendita oggi è quindi un’occasione per riflettere sulla memoria storica degli oggetti, sulle storie che trasportano e sui legami tra cultura, scienza e società.

Un simbolo che unisce mondi

La vendita del violino di Einstein rappresenta più di un fatto economico: è la testimonianza di come arte e scienza siano connaturate nella vita del pensatore. Einstein vedeva nella musica una forma di pensiero creativo, capace di stimolare intuizioni scientifiche e di offrire una forma di dialogo con la complessità del mondo.

Lo strumento diventa così simbolo di una cultura integrata, dove il rigore scientifico convive con la sensibilità artistica, dove il genio e l’emozione trovano un terreno comune, incarnato in un oggetto concreto, fragile eppure potente: un violino che ha accompagnato l’uomo dietro la formula più celebre del XX secolo.

Un’asta di significato

Non è la prima volta che strumenti legati a Einstein entrano nel mercato: nel 2018 un violino costruito appositamente per lui da Oscar Steger, e risalente al 1933, fu venduto a New York per quasi 440.000 euro. La vendita del violino Zunterer, però, stabilisce un nuovo riferimento e mostra come l’interesse per Einstein superi il campo scientifico, abbracciando musica, storia e memoria culturale.