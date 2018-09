Imballaggi di legno. Come riciclare creativamente i pallet per casa e giardino. 200 idee. Video

Se siete perfezionisti inguaribili, i pallet non fanno per voi. Ma se avete una vena spartana e un po’ bohemienne, fanno al caso vostro. Pesanti, compatti massicci, componibili, sono un po’ come i mattoncini del Lego. Utilizzati come moduli o lavorati e dimensionati con il seghetto elettrico possono essere utilizzati per realizzazione di tanti appoggi, mobili per la casa e per il giardino. Del resto non è facile resistere alla bellezza delle assi. Ecco, nel video, tante idee.

