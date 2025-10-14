Immagini satellitari. Vedono strane forme sul terreno. Ispezionano il luogo. Trovano sulle Ande trappole di pietra per la caccia simili a quelle africane. Come funzionavano

Un’incredibile rete di strutture per la caccia emerge nel deserto di Atacama, grazie all’archeologo Adrián Oyaneder dell’Università di Exeter

Nel cuore delle Ande settentrionali del Cile, l’archeologo Adrián Oyaneder (Università di Exeter) ha portato alla luce una vasta rete di antiche trappole di pietra per la caccia, costruite con un’intelligenza ingegneristica degna di un’età molto più recente.

Il suo studio, pubblicato su Antiquity nel 2025, e sostenuto dal progetto FONDECYT e dal programma Becas Chile–ANID, ha permesso di mappare — grazie alle immagini satellitari — 76 strutture monumentali a forma di V, estese su un’area di 4.600 chilometri quadrati. Alcune superano i 150 metri di lunghezza, distese tra le alture desertiche dove, migliaia di anni fa, si muovevano le mandrie selvatiche di vigogne, gli antenati dell’alpaca.

“All’inizio pensavo di aver trovato una singola struttura unica”, ha raccontato Oyaneder. “Ma continuando a cercare, mi sono reso conto che erano ovunque: sparse sulle montagne in numeri mai registrati prima sulle Ande”.

Intelligenza antica nella pietra

Le chacus: geometrie di caccia e cooperazione comunitaria

Le trappole, localmente note come chacus, sono costituite da due lunghi bracci di pietra convergenti verso un piccolo recinto murato di circa 95 metri quadrati, profondo fino a due metri. Gli animali venivano spinti – con un accurato lavoro svolto da battitori che sospingevano gli animali in direzione della parte larga dell’imbuto – lungo il corridoio roccioso fino al punto di cattura.

Trappole di pietra trovate nel bacino di Camarones. In alto le tracce viste dal satellite, in basso le strutture viste da vicino @ Crediti: Oyaneder e altri (2025), Antiquity



La precisione con cui queste strutture sono collocate su pendii a 2.800–4.200 metri di altitudine indica una profonda conoscenza del comportamento animale e della topografia montana. “Chi le costruì”, osserva Oyaneder, “conosceva i cicli stagionali, le migrazioni e le abitudini degli animali. Nulla era casuale: tutto derivava da generazioni di osservazioni e prove”.

Secondo le datazioni preliminari, alcune trappole risalirebbero al 6000 a.C., molto prima dell’espansione incaica. La loro complessità testimonia che la cooperazione organizzata — spesso attribuita a società agricole evolute — era già una pratica consolidata in comunità di cacciatori-raccoglitori delle alte Ande.

Un paesaggio in movimento

Accampamenti, stagioni e la vita oltre il deserto

Accanto ai chacus, Oyaneder ha individuato quasi 800 insediamenti: rifugi monovano e gruppi di capanne circolari, spesso disposti lungo le rotte di caccia. L’insieme disegna un “paesaggio a mobilità limitata”, dove la vita umana si spostava in armonia con le migrazioni delle vigogne e i cicli delle piogge.

Durante i mesi umidi, i pascoli d’alta quota attiravano uomini e animali; nei periodi secchi, i gruppi scendevano a valle, alternando caccia, pastorizia e agricoltura primitiva. Una coreografia di sopravvivenza e adattamento che mette in discussione l’idea di un abbandono precoce delle pratiche venatorie nel Cile settentrionale.

Tracce di popoli dimenticati

Gli Uru e le cacce rituali sulle montagne del tempo

Il lavoro di Oyaneder riporta alla luce anche le ombre di popoli scomparsi, come gli Uru o Uro, citati nei registri coloniali spagnoli tra XVI e XVIII secolo come “pescatori e cacciatori erranti”. Potrebbero essere i discendenti di quegli stessi costruttori di chacus.

Fonti etnostoriche raccontano di cacce rituali collettive, chiamate chacu o choquela, in cui intere comunità, al suono di canti e tamburi, spingevano le vigogne nelle trappole, ringraziando le montagne per il dono della vita. Una tradizione che sopravvive ancora oggi in alcune zone di Bolivia e Perù, come cerimonia di cooperazione e rispetto sacro per la natura.

Archeologia dallo spazio

Droni e satelliti svelano il volto preistorico delle Ande

Il team cileno-britannico ha utilizzato immagini ad alta risoluzione provenienti da Google Earth e Sentinel-2, integrandole con dati GIS sulla vegetazione e la morfologia. Questa metodologia di “archeologia satellitare” — oggi in espansione in tutto il mondo — permette di identificare strutture invisibili dal suolo, rivoluzionando la ricerca in aree remote come l’Atacama.

Il prossimo obiettivo sarà la datazione diretta dei complessi e lo studio delle tecniche di costruzione, per comprendere se i chacus rappresentino la più antica forma di caccia organizzata su scala paesaggistica delle Ande.

Altri deserti, altre trappole

Confronti con i sistemi di cattura nel Sahara e nel Sahel

Sorprendentemente, simili strutture di caccia esistono anche ai margini dei deserti africani. Nelle regioni del Sahara centrale e del Sahel, sono note da decenni le cosiddette “desert kites” — grandi trappole a forma di V o di imbuto, costruite in pietra e visibili solo dall’alto — datate tra il 9000 e il 2000 a.C.

Questi complessi, diffusi dal Marocco al Sudan, servivano a incanalare branchi di gazzelle e orici verso recinti di cattura o precipizi naturali. Le analogie con i chacus andini sono sorprendenti: stesso principio geometrico, stessa scala monumentale, stesso intento cooperativo. In entrambi i casi, popolazioni che vivevano ai limiti dell’abitabilità usarono la pietra e la conoscenza collettiva per sopravvivere, trasformando il paesaggio in uno strumento.

Queste somiglianze — separate da oceani e continenti — mostrano come l’intelligenza umana abbia sviluppato, in modo indipendente, strategie convergenti di sopravvivenza in ambienti estremi: un’archeologia della resilienza condivisa tra le Ande e l’Africa.

Le montagne come archivi viventi

Un nuovo capitolo nell’archeologia della cooperazione

“Quello a cui stiamo assistendo”, spiega Oyaneder, “non è una singola cultura congelata nel tempo, ma un sistema in evoluzione: persone legate alla terra, all’acqua e agli animali che le sostentavano. Le Ande erano vive di movimento”.

Le trappole di Camarones ci parlano dunque di una preistoria fatta di ingegno collettivo, di comunità che seppero leggere la geografia e scrivere nella pietra la propria sopravvivenza. Così, tra le rocce dell’Atacama, come tra le dune del Sahara, la caccia diventa architettura, la cooperazione diventa paesaggio.

Fonte principale:

Oyaneder, A. (2025). A landscape of hunting and constrained mobility in the highlands of the Western Valleys, northern Chile. Antiquity, 1–18. DOI: 10.15184/aqy.2025.10213.

Crediti immagini: Università di Exeter / Antiquity (2025).

Approfondimento correlato: trappole di caccia in pietra nel Sahara (desert kites), studi pubblicati su Nature Communications e Antiquity, 2020–2024.