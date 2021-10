Impostare le strutture, lasciandole finire alle api. Le opere di Libertíny alla Biennale architettura 2021. Le foto, il video

TOMÁŠ GABZDIL LIBERTÍNY (1979), artista e designer slovacco, attualmente vive e lavora a Rotterdam. Hanno suscitato particolare interesse – anche alla Biennale architettura, Venezia, 2021 – le opere in cui profila l’interazione tra lavoro strutturale umano e la paziente tessitura di completamento svolta dalle api. Nato in Slovacchia, proveniente da una famiglia di architetti e storici, Libertìny ha studiato Ingegneria e design all’Università Tecnica di Košice.



Ha ricevuto la borsa di studio dell’Open Society Institute per l’Università di Washington a Seattle, dove ha approfondito le conoscenze di pittura e scultura. Ha continuato i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti e Design di Bratislava proseguendo i propri approfondimenti in pittura e design concettuale. Dopo aver ricevuto la prestigiosa borsa di studio Huygens, si è iscritto al programma Master presso la Design Academy Eindhoven dove ha conseguito il MFA nel 2006.

Le opere presentate alla Biennale architettura, a Venezia, indicano la ricerca di un’interazione costante e virtuosa tra forme progettate e natura, orizzonte verso il quale l’architettura contemporanea sta dirigendosi. Questa collaborazione, con indirizzo progettuale, tra uomo e api è stata portata alle massime conseguenze visive e strutturali con la ripresa del ritratto di Nefertiti, realizzato grazie a una struttura di rete modellata che è stata poi riempita di cera e cellette, in due anni, da 60mila api.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis