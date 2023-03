Impressionante. 2 monete romane e misteriosi focolari scoperti sull'”isola che non c’é” nel mar Baltico

Gli antichi romani si spinsero sempre più a Nord, esplorando le isole scandinave? Niente di più probabile. Due monete romane sono state trovate in queste ore in un luogo insospettabile. Una a minuscola isola, che si trova in mare aperto, in territorio svedese. Si riteneva che quello, pur bellissimo, fosse un luogo, fuori dal mondo. Invece esso presenta i resti di alcuni focolari che indicano un’antica frequentazione. I romani saranno arrivati fin lassù, in cima? Gotska Sandön, 1888 chilometri in linea d’aria da Roma, è un’isola disabitata della Svezia, situata nel mar Baltico, a nord di Gotland.

