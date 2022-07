In mostra a Nocera Umbra i segreti dell’oreficeria longobarda. Con tre giorni di festa a tema

La spada della tomba 1 di Nocera Umbra, realizzata in ferro lavorato con la tecnica della damaschinatura, è uno dei manufatti di maggior pregio ritrovati nelle necropoli longobarde in Italia. Fu rinvenuta da Angiolo Pasqui durante gli scavi del 1897-1898. L’impugnatura è riccamente decorata in oro attraverso la combinazione di ricercate tecniche orafe: la filigrana, costituita da sottili fili di metallo prezioso, e il cloisonné, lavorazione a cellette, riempite in origine con paste vitree o pietre dure ancora visibili nella parte superstite dell’imboccatura del fodero. L’oggetto si distingue per la presenza di due anelli intrecciati in oro, caratteristici di una tipologia di spada diffusa nell’Europa continentale tra VI secolo e VII secolo. Per la preziosità dei materiali e della decorazione si ritiene che l’arma fosse un oggetto da parata e che sia stata inserita nella tomba del defunto per ostentarne l’elevato rango sociale.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis