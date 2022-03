In quel crocifisso c’è un manoscritto nascosto

E’ però la pergamena ritrovata nel capo dolente e due volte ferito di Gesù a colpire, oggi non meno di ieri, chi ne affronta la lettura. Vi è contenuta una bellissima, struggente preghiera, che si conclude con un’accorata invocazione: “Tucti e santi et sante pregate Yhu Xpo ( Gesù Cristo, ndr ) figluolo di Dio che abbia misericordia del detto Lando, et di tutta sua famiglia, che li faccia salvi et guardili da le mani del nimicho di Dio. Yesus, Yesus, Yesus Xpo filius Dei vivi, abbi misericor di tucta el omana generazione. Amen”, e con una postilla, aggiunta sul margine destro del foglio: “Fu compiuta questa figura a similitudine di Yhu Xpo crocifisso figluolo di Dio vivo et vero. Et lui dovendo (si deve, ndr) adorare et non questo legno”.

