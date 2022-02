Indagini sul pugnale di Tutankhamon: fu ricavato dal ferro di un meteorite e prodotto in Anatolia

E’ stato pubblicato nei giorni scorsi uno studio dedicato al pugnale di Tutankhamon, un oggetto particolarissimo che fu ricavato dal ferro di un meteorite. L’indagine, oltre a confermare la natura del metallo, di provenienza siderale, ha stabilito che esso non fu – come qualcuno riteneva, tagliato e fresato a freddo per ricavarne la lama da taglio, ma il ferro meteoritico fu portato a una temperatura inferiore ai 950 gradi e così forgiato. L’oggetto, molto probabilmente, non venne prodotto in Egitto, ma in Anatolia. La ricerca è stata condotta da un’equipe composta da Takafumi Matsui, Ryota Moriwaki, Eissa Zidan, Tomoko Arai, un gruppo di studiosi giapponesi che ha interagito con colleghi egiziani. I dati sono stati elaborati, dopo un sopralluogo che risale a 2 anni fa, analizzati e letti fino alla pubblicazione nell’ambito della The Meteoritical Society, avvenuta nei giorni scorsi.



“Abbiamo condotto un’analisi chimica non distruttiva del pugnale – ben conservato – di ferro meteoritico appartenente a Tutankhamon – scrivono gli studiosi nella sintesi dello studio – L’indagine si è svolta nel febbraio 2020 all’interno del Museo Archeologico Egizio del Cairo, al fine di stabilire il metodo di fabbricazione e l’origine”.

I ricercatori hanno stabilito che il meteorite di ferro dal quale fu ricavata la lama del pugnale di Tutankhamon aveva, sotto il profilo mineralogico, la conformazione dell’ottaedrite, la classe strutturale più comune tra le meteoriti ferrose. Inequivocabili indicatori mostrano che il pugnale di ferro è stato prodotto mediante forgiatura a caldo a bassa temperatura (<950 ° C). L'indagine ha interessato anche l'impugnatura in oro del pugnale. La ricerca ha permesso di stabilire che le decorazioni non furono dipinte su un supporto in gesso, ma su intonaco di calce. "Poiché l'uso dell'intonaco di calce in Egitto iniziò durante il periodo tolemaico (305–30 a.C.), l'elsa d'oro recante Ca suggerisce la sua origine straniera, forse da Mitanni, in Anatolia, come suggerito da una delle lettere di Amarna che affermava che un pugnale di ferro con elsa d'oro fu donato dal re di Mitanni ad Amenhotep III, nonno di Tutankhamon".