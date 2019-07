Inedito. Dalla caverna dei tre filosofi si materializza l’autoritratto di Giorgione

Giorgione concepì i Tre filosofi non solo per una visione ravvicinata. Ma ne predispose il funzionamento espressivo, anche da un punto distante. Quella delle criptofigure che vengono alla luce, con massima messa a fuoco, a una decina di metri dal quadro è una nuova frontiera nell’ambito della storia della pittura del Cinquecento e del Seicento poichè offre nuovi strati da studiare, all’interno dei quali alcuni artisti inserivano, attraverso anamorfosi prospettiche o frontali, immagini visibili soltanto da un punto distante. O, ancora, immagini ambigue.

La scoperta sull’uso diffuso delle criptofigure nell’arte del Cinquecento e del Seicento e l’anticipazione di ciò che emerge da un dipinto di Giorgione è firmata da Maurizio Bernardelli Curuz, nell’ambito di un progetto molto ampio che lo vede fondatore di questa nuova branca della storia dell’arte, accanto al collega Roberto Manescalchi. Due i dipartimenti di ricerca, creati all’interno di Stile arte. L’indagine delle criptofigure leonardiane e della scuola toscana e centro-italica è coordinata da Manescalchi, mentre Bernardelli Curuz dirige le ricerche sui dipinti degli artisti lombardo- veneti ed emiliani. Le criptofigure non solo aprono nuove prospettive di lettura dei dipinti, ma contengono spesso autoritratti degli autori, date, segni alfabetici e altri elementi preziosi che, fino ad oggi, non sono stati evidenziati e che completano il significato dell’opera, fornendo importanti elementi di autografia. Le indagini sono state estese dai due studiosi anche alle cripto-figure o agli elementi di firma di pochi centimetri, che necessitano di una visione ravvicinata.

Ciò che risulta molto interessante è che le indagini, oltre ad esplorazioni alla distanza, si basano sull’individuazione degli stessi elementi negli strati inferiori della pittura, rilevabili con riflettografie e prove di laboratorio.

“Noi tutti siamo abituati ad osservare le opere da un punto standard, cioè a una distanza che consenta di inquadrare l’opera. – spiega Bernardelli Curuz – La visione standard da museo è una convenzione puramente moderna. Nel passato, grazie alla presenza, nei palazzi, di ampie stanze o lunghi corridoi o di entrate laterali, i quadri venivano concepiti come emittenti di messaggi variabili, a secondo del punto di vista e della distanza stessa. Si tratta pertanto di uscire da una posizione standard che offre soltanto una visione frontale mediamente ravvicinata e che attiva solo un livello della visione”. “Fino ad oggi abbiamo guardato i quadri antichi a un solo livello, esplorando semmai più significati. Ma è come, in un concerto, poter ascoltare il “canto” di un violino solista, non percependo gli altri strumenti” prosegue Maurizio Bernardelli Curuz. (r. cr)

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis