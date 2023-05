Infermiere 48enne trova in un campo agricolo un anello d’oro rinascimentale con sigillo

Un infermiere 48enne con la passione per il metal detector e un’esperienza di 32 anni di ricerca dei metalli nei campi, ha compiuto una notevole scoperta, in questi giorni, in un’area agricola di Lancaster, una città della contea tradizionale del Lancashire, nel Nord Ovest dell’Inghilterra.

L’uomo ha trovato un anello d’oro, che reca un sigillo con la Madonna e il Bambino. Specialista in monete romane, Matthew Hepworth questa volta ha trovato un gioiello femminile medievale. L’oggetto fu evidentemente smarrito e, con il tempo che stratifica e con le arature successive del terreno, è finito a una buona profondità, a circa 50 centrimetri dall’attuale superficie.

“Un anello iconografico d’oro, medievale, del XV secolo che rappresenta la Vergine Maria e Gesù Bambino. – dice Matthew Hepworth – Non ho mai sentito parlare di una scoperta del genere dal distretto di Lancaster. Una scoperta rara per la nostra nazione. Ero così scioccato durante il ritrovamento… . Ho visto il cerchio dopo aver scavato 20 pollici in profondità nel campo. L’anello era sul bordo. Il sigillo con la Madonna e il Bambino era rivolto verso il basso. Così inizialmente non potevo vederlo, ma avevo capito che poteva essere un gioiello. Quando l’ho tolto l’anello dal terreno ho visto la vera bellezza. Tremavo e non riuscivo a pensare lucidamente. Il proprietario del terreno, lì accanto, era così soddisfatto come me. Ho segnalato l’oggetto come tesoro al Lancaster Museum e all’ufficiale di collegamento dei ritrovamenti. Il coroner sarà informato”.

E ota che accadrà. La leggee britannica sui tesori prevede che gli oggetti siano segnalati al coroner che convoca una commissione di esperti che ha il compito di stabilire se l’oggetto sia da considerare un tesoro, cioè, di fatto, un bene di pubblico interesse. A quel punto viene stabilito un prezzo – in base alle indicazioni del mercato – e l’oggetto viene offerto, per l’acquisto, a musei o istituzioni. Il denaro ricavato viene diviso tra il proprietario del terreno e chi ha materialmente trovato il tesoro.

Gli interventi con metal detector si svolgono soprattutto in campi agricoli, dove non esiste più una stratigrafia ed effettivamente gli oggetti possono essere salvati riaspetto al passaggio dei mezzi agricoli. In Italia, la legge è invece molto restrittiva e le normative sono poco chiare, con un notevole potere discrezionale lasciata agli inquirenti e ai giudici.