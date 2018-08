Interni rustici e decorazioni neo-rustiche. Cento angoli di altrettante case di campagna. Il video

Il rustico – rus ruris, campagna – è lo stile campagnolo. Di fatto precedere il razionalismo perchè è di per sè, nella maggior parte, bellezza scaturita dalla massimizzazione dell’efficacia dell’utensile. Esiste anche un rustico arricchito che nacque da ceti sociali di provenienza contadina che segnavano uno status diverso, attraverso la ricchezza della decorazione. E si accertano anche apparati decorativi più sobri, legati a una sorta di marchio territoriale e legati a fonti religiose, cristiane o pagane che fossero. Oggi il neo-rustico è sorpassato come la pittura dei naif. Restano invece gli arredamenti direttamente collegati al passato, con poche patinature e vernici o trasformati in chiave pop.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,