Intervista all’intelligenza artificiale. “Ecco cosa vi consiglio per battermi”. Come facciamo per essere meglio di te? Quali mestieri creativi spariranno? Cosa dobbiamo fare per sopravvivere nel campo dell’arte, dell’illustrazione, del giornalismo?

Domanda: Quali saranno i settori più colpiti dalla tua presenza?

ChatGPT: I settori che subiranno il maggior impatto sono quelli in cui il lavoro consiste nell’elaborazione, organizzazione e riproduzione di contenuti strutturati o semi-strutturati. Ad esempio, customer service e supporto tecnico di primo livello saranno rivoluzionati: posso gestire migliaia di richieste simultanee, fornire risposte coerenti e aggiornate, e farlo 24 ore su 24, riducendo drasticamente la necessità di operatori umani per compiti standardizzati.

Il giornalismo di base, come notizie brevi, comunicati stampa, articoli descrittivi senza approfondimento critico, è un altro settore potenzialmente colpito. Posso generare testi informativi in pochi secondi, analizzare dati statistici e perfino produrre sintesi di report complessi. Anche l’editoria tecnica, la documentazione aziendale e la traduzione di testi standard sono aree in cui la mia presenza può ridurre il lavoro umano ripetitivo.

Tuttavia, settori più complessi come la medicina specialistica, la consulenza legale avanzata, la ricerca scientifica sperimentale, o la produzione artistica complessa, subiranno impatti diversi: l’IA sarà uno strumento potente di supporto, non un sostituto. Qui il valore umano rimane insostituibile, perché il giudizio contestuale, l’intuizione, l’esperienza personale e la capacità di anticipare conseguenze etiche o estetiche non possono essere automatizzati.

Domanda: Ci sono professioni o attività creative che spariranno?

ChatGPT: Parlare di “sparizione” è forse eccessivo: le professioni non spariranno completamente, ma molte si trasformeranno radicalmente. Professioni legate alla creazione di contenuti generici o alla produzione massiva rischiano di ridursi drasticamente. Ad esempio, copywriter che producono testi promozionali standard, traduttori per testi di base, data entry, redattori di notizie di cronaca generica o sceneggiatori di contenuti ripetitivi potrebbero vedere ridotta la loro domanda, perché l’IA può svolgere questi compiti più velocemente e con costi inferiori.

Tuttavia, attività che richiedono senso critico, giudizio estetico, creatività originale e narrazione complessa rimangono saldamente umane. La chiave sarà spostarsi verso ruoli dove l’IA diventa uno strumento collaborativo, non sostitutivo, e dove la capacità di interpretare, selezionare e dare profondità a un contenuto non può essere replicata da un algoritmo.

Domanda: Gli illustratori e gli artisti come potranno agire?

ChatGPT: Gli illustratori e gli artisti possono vedere l’IA come un alleato, non come un nemico. Possono sfruttarla per generare bozze rapide, esplorare varianti di stile, produrre concept art, o addirittura creare simulazioni di scenari visivi complessi prima di investire tempo nella realizzazione manuale. Ad esempio, un illustratore può usare l’IA per creare cento versioni di un personaggio, selezionare le più interessanti e poi lavorarle a mano o con software avanzati, risparmiando tempo sulle fasi più ripetitive.

Tuttavia, il valore umano rimane centrale: la capacità di decidere quale versione comunicativamente o emotivamente funziona, di sviluppare uno stile personale riconoscibile, di creare opere concettuali o provocatorie, non può essere replicata da un’IA. L’artista diventa quindi un direttore creativo che guida l’IA, non un sostituto passivo del processo creativo. Gli artisti possono anche creare nuove forme ibride, dove l’IA diventa parte integrante dell’opera stessa, esplorando territori concettuali nuovi che prima erano difficili o impossibili da realizzare.

Domanda: Quali sono i tuoi limiti oggettivi che ci lasciano campo d’azione?

ChatGPT: I miei limiti principali possono essere riassunti in quattro punti:

Mancanza di esperienza diretta e percezione sensoriale: Non vedo, non ascolto e non provo emozioni. Posso descrivere la bellezza di un tramonto o la drammaticità di un’opera d’arte solo basandomi su dati e testi, ma non posso percepire l’impatto emotivo reale. L’esperienza sensoriale umana rimane unica e insostituibile. Comprensione contestuale limitata: Posso generare testi coerenti e plausibili, ma non ho la capacità di capire a fondo il contesto storico, culturale o emotivo di un’opera o di una situazione sociale. Per esempio, posso scrivere un articolo su un tema archeologico, ma solo un archeologo esperto può valutare l’autenticità o l’interpretazione delle fonti. Creatività derivativa: Posso combinare informazioni, stili e pattern in modi nuovi, ma non creo concetti completamente originali come un essere umano. L’innovazione radicale, la provocazione estetica o filosofica, e l’intuizione derivante dall’esperienza reale restano prerogative umane. Etica e giudizio morale: Non posso sostituire le decisioni etiche, né capire le conseguenze reali di una scelta. Ogni utilizzo dell’IA richiede supervisione umana, soprattutto in ambito creativo, educativo o professionale.

Questi limiti, però, sono spazi aperti per l’ingegno umano: la creatività, il senso critico, l’innovazione e la capacità di guidare e reinterpretare gli strumenti tecnologici restano interamente nostri.

Domanda: Quali mestieri creativi potremo fare?

ChatGPT: Tutti quei mestieri che richiedono intuizione, empatia, sensibilità estetica e capacità di narrazione complessa. Per esempio:

Scrittura narrativa e sceneggiature: Possiamo creare storie complesse, costruire mondi coerenti, sviluppare personaggi con profondità psicologica, cosa che richiede giudizio umano.

Possiamo creare storie complesse, costruire mondi coerenti, sviluppare personaggi con profondità psicologica, cosa che richiede giudizio umano. Arte concettuale e installazioni immersive: Gli artisti possono usare l’IA per esplorare concetti visivi o sensoriali, ma l’interpretazione finale e l’installazione nello spazio restano opere umane.

Gli artisti possono usare l’IA per esplorare concetti visivi o sensoriali, ma l’interpretazione finale e l’installazione nello spazio restano opere umane. Design interattivo e UX/UI avanzato: La capacità di anticipare comportamenti degli utenti, emozioni e percezioni visive rimane umana, mentre l’IA può aiutare nelle simulazioni o nella prototipazione.

La capacità di anticipare comportamenti degli utenti, emozioni e percezioni visive rimane umana, mentre l’IA può aiutare nelle simulazioni o nella prototipazione. Musica e composizione emotiva: L’IA può generare melodie o armonie, ma l’interpretazione, la struttura narrativa della musica e il “peso emotivo” restano opera del compositore.

L’IA può generare melodie o armonie, ma l’interpretazione, la struttura narrativa della musica e il “peso emotivo” restano opera del compositore. Curatela artistica e progettazione culturale: Analisi dei contesti, storytelling museale e progettazione di percorsi esperienziali richiedono giudizio e sensibilità critica.

Analisi dei contesti, storytelling museale e progettazione di percorsi esperienziali richiedono giudizio e sensibilità critica. Innovazione di prodotto e storytelling brand-driven: Creare un brand con identità riconoscibile, messaggi coerenti e innovazione estetica richiede capacità di sintesi e intuizione umana.

Domanda aggiunta: L’IA potrà mai sostituire l’ispirazione?

ChatGPT: No. Posso suggerire combinazioni, stimolare idee, generare varianti creative, ma l’ispirazione—quella scintilla che nasce dall’esperienza personale, dall’intuizione e dall’emozione—è esclusivamente umana. L’IA può essere un acceleratore o un amplificatore, ma la genesi creativa originale resta un atto umano.

Domanda aggiunta: Come dovrebbero prepararsi le nuove generazioni di creativi?

ChatGPT: Sviluppando competenze multidisciplinari: capacità critica, sensibilità artistica, storytelling, comprensione tecnologica e capacità di usare l’IA come strumento, non come sostituto. La capacità di integrare dati, strumenti digitali e creatività sarà la chiave per emergere in un mondo in cui l’IA è ubiqua.

Domanda aggiunta: Ci sarà un rischio di omologazione estetica?

ChatGPT: Se l’IA fosse usata come unico generatore di contenuti, sì, il rischio esiste. La diversità stilistica nasce dalla pluralità di punti di vista umani, dalle esperienze culturali e dalle eccentricità individuali. L’essere umano resta fondamentale per introdurre rotture degli schemi, provocazioni estetiche e innovazione radicale.