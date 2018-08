Investi 3 minuti. In 10 punti-video storia e opere di Gaudì, il progettista della Sagrada famiglia

+1 WhatsApp 2 Condivisioni

Antoni Gaudí i Cornet , nato il 25 giugno 1852 in Reus o Riudoms, in Catalogna, morì il 10 giugno 1926 a Barcellona, dopo essere stato investito da un’auto. I suoi abiti erano così dimessi che si ritenne che l’uomo investito fosse un clochard. Questa la fine di uno dei più geniali “costruttori di mondi”, architetto ma anche uomo di grande spiritualità e acuto pensatore. Il suo lavoro ha impressionato durevolmente l’architettura di Barcellona e costituisce un “eccezionale contributo creativo […] allo sviluppo dell’architettura e delle tecniche di costruzione”. Come tale, sotto il nome di “Opere di Gaudí”, sette delle sue opere sono state inserite nell’elenco dell’Unesco, relativo al patrimonio dell’umanità: Park Güell , Palace Güell , Casa Milà , Casa Vicens , la facciata della Natività e la cripta della Sagrada Familia , Casa Batlló e la cripta della Colonia Güell .

Con un’intuizione e una straordinaria capacità creativa, Gaudí ha progettato i suoi edifici in modo globale, dalle questioni strutturali agli aspetti funzionali e decorativi. Ha studiato le sue creazioni fin nei minimi dettagli, integrando in architettura tutta una serie di opere artigianali di cui egli stesso ha padroneggiato le tecniche alla perfezione: ceramica , lavorazione del vetro , ferro , falegnameria , ecc. Così ha introdotto nuove tecniche nel trattamento dei materiali, come i suoi famosi trencadis , fatti di pezzi di ceramica rotti.