iorestoacasa | Visita virtuale dei musei italiani. Goditi le opere d’arte comodamente dal divano

di Federico Bernardelli Curuz

. Strade deserte. Serrande abbassate. Mascherine, gel per le mani e un diffuso senso di ansia e preoccupazione. Anche pinacoteche, fondazioni, gallerie d’arte, ed esposizioni si fermano per contrastare il virus? Si, anzi ‘ni’. Non è infatti del tutto così: moltipresente sul territorio italiano. Sedetevi, mettetevi comodi. Inizia il tour.

E così, portiamoci, ad esempio, sul canale facebook degli Uffizi (FB: Gallerie degli Uffizi) che, lanciando l’hashtag #UffiziDecameron, ha di fatto aperto alla condivisione di contenuti, video, ed interviste che qui vi proponiamo.

GLI UFFIZI, ECCO IL VIDEO DELLA VISITA VIRTUALE “La grande enciclopedia d’arte d’Occidente, uno fra i primi musei del mondo moderno: gli Uffizi, uno scrigno di meraviglie d’arte di ogni tempo e opere di archeologia che non finisce mai di sorprendere. #UffiziDecameron #iorestoacasa”

Il Direttore Eike Schmidt dà il benvenuto su Facebook ai visitatori digitali #UffiziDecameron

Anche restare a casa può diventare arte … Lo racconta Cristina de Caro, assistente museale delle #GalleriedegliUffizi. Dalla collezione Contini Bonacossi, una novella di domestica bellezza… #UffiziDecameron #iorestoacasa



Museo egizio di Torino

Si apre con il messaggio del Direttore, Christian Greco, la campagna del museo torinese #laCulturaCura che permetterà di ” riscoprire passioni alle quali spesso non abbiamo abbastanza tempo da dedicare, come la lettura o la scrittura – dice Greco.

Così facevano anche gli antichi Egizi”.

Spazio, sui canali social (FB: Museo egizio, Torino) per carrellate video sui preziosi reperti conservati. Anche qui vi proponiamo una sorta di tour viruale all’insegna degli hashtag

Ecco qui proposto il viaggio tra le mura domestiche dell’architetto Kha, o almeno tra quelle della sua tomba.

Forse alcuni di voi, in questo momento, staranno sistemando la cucina, preparando il pranzo, cercando un posto per i mille, ma sempre utili contenitori di plastica .

Nella tomba di Kha e Merit furono ritrovati molti contenitori per conservare cibi, olii e tutto il necessario per la sopravvivenza nell’aldilà.

Ce ne parla Federica Facchetti, la curatrice responsabile delle Sale di Epoca Tarda, impegnata anche in progetti di inclusione sociale, didattica e nella redazione delle pubblicazioni divulgative per adulti e bambini.

Peggy Guggenheim Collection

“Viste le circostanze, ecco un assaggio virtuale della mostra “Migrating Objects”, fino al 14 giugno 2020 alla PGC. Buona visione e, quando sarà, vi auguriamo una buona visita 🙂” ANche la fondazione veneziana ci delizia con una carrellata video, un assaggio gustoso dell’esposizione dal titolo ‘Migrating Objects’ “che rievoca le grandi distanze percorse dai 35 oggetti qui esposti, provenienti da luoghi come il Messico occidentale, Papua Nuova Guinea nell’Oceano Pacifico o la Costa d’Avorio in Africa [..]” – Ellen McBreen, Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, Norton, Mass.

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Sul sito www.fsrr.org e nelle pagine social della Fondazione si apre un mondo dedicato allo “smartsharing”

(fonte: askanews) Try This at Home / #TryThisAtHome: attraverso una serie di post su Instagram e su Facebook, coinvolgeremo le famiglie, gli studenti e gli insegnanti a casa con contenuti e laboratori grazie all’e-book Art at Times: una mappa interattiva per esplorare il mondo dell’arte contemporanea, disponibile in italiano e in inglese. https://www.ispeakcontemporary.org/ebook

La vita della mostra / #LaVitaInMostra: anche se non è possibile visitare Aletheia di Berlinde De Bruyckere dal vivo, vi porteremo nelle sue sale condividendo ogni giorno su Instagram e su Facebook un racconto: dai laboratori per famiglie alla performance degli studenti del Liceo Cottini; dai corsi di formazione per insegnanti all’esperienza degli studenti del Liceo Cavour, mediatori per una sera; dalle attività di accessibilità a quelle con i bambini della scuola dell’infanzia. Aletheia continua così a vivere, a creare ricchezza e pensiero.

Let’s read / #LetsRead: nasce nel ciclo di incontri che la Fondazione ha ideato con le Biblioteche Civiche Torinesi, da anni impegnate nella promozione e diffusione dei Gruppi di lettura. Non possiamo leggere insieme, ma possiamo farlo nelle nostre case, e condividerlo sulle Instagram Stories con l’hashtag #letsread. Creeremo una raccolta di voci, parole e immagini per tenerci uniti, con un tema comune: quello del cambiamento e della trasformazione, un filo rosso che attraversa e intreccia la programmazione espositiva della Fondazione nel 2020.

I Speak Contemporary / #ISpeakContemporary: è il progetto di e-learning per avvicinare all’arte contemporanea utilizzando la lingua inglese, nato nell’ambito del Progetto Diderot, realizzato dalla Fondazione CRT. Sul sito www.Ispeakcontemporary.org sono disponibili le video lezioni dedicate a sei artisti contemporanei: Maurizio Cattelan, Gabriel Kuri, Ragnar Kjartansson, Goschka Macuga, Paola Pivi e Hans-Peter Feldmann. Il sito contiene video, testi di approfondimento, laboratori, un ricco archivio di immagini e link e un blog. Alla pagina Instagram @Ispeakcontemporary troverete nuovi contenuti, focus su opere, mostre e artisti e interviste a studenti e insegnanti.

“In questo momento storico, in cui proliferano estremismo e razzismo, in cui compassione e solidarietà sono inariditi, in cui vediamo troppe somiglianze con l’inquietudine degli anni trenta che ha preceduto le mostruosità innominabili dell’Olocausto e quella particolare diffamazione della civiltà è persino negata da persone con troppo potere politico, sento l’esigenza di proporre immagini audaci, forti. Voglio portare quella stanza al pubblico. Come una esperienza fisica, immersiva”. BdB Qui l’intervista a Berlinde De Bruyckere realizzata dagli studenti della IIID del Liceo Artistico Cottini: