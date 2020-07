Iros Marpicati. Classico della modernità nel Novecento nelle radici esistenzialiste. Gare 82

Condividi 0 Condivisioni

IROS MARPICATI, A cura di Gianito Pellarini

Forse già nel suo nome, strano e poetico, sospeso tra misteriosa sacralità egizia e il volo di un uccello, ereditato invece da un avvocato amico di famiglia, c’erano i segni di una predestinazione: quella che avrebbe presto iniziatoai misteri dell’arte. Ascendenti familiari non difettavano: un nonno – Francesco – poeta e decoratore, e uno zio – Cirillo – altrettanto dotato, premiato per ornato e decorazione dalla Scuola di Arti e Mestieri Moretto. Tutta la famiglia del resto fu subito sensibile a recepire, incoraggiare e nutrire l’attitudine per il disegno e la pittura che Iros rivelò fin da bambino.

Così Iros, nato nel 1933 a Ghedi, nella campagna a Sud di Brescia, fu presto messo a bottega da un maestro d’arte: aveva undici anni quando approdò in contrada Santa Chiara in città allo studio di Emilio Pasini, pittore di modi vaporosi e frizzanti, di sprezzature vive e crepitanti. Da lì passò all’Accademia Carrara di Bergamo dove studiò tre anni, allievo del grande Achille Funi, che sempre ripeteva ai suoi allievi: «Quando avrete imparato l’anatomia del corpo umano, avrete imparato la geometria della vita».

In seguito frequentò – e vi si diplomò – il liceo artistico di Brera: un privilegio che allora toccava a pochi ragazzi della provincia. A Milano intraprese anche gli studi di architettura al Politecnico, poi abbandonati perché la passione per la pittura non lasciava spazio ad altro. Nel 1957 – a Milano, nella galleria Spotorno – tenne la sua prima personale; l’anno precedente aveva già vinto il primo premio del bianco e nero alla nona edizione del Premio Suzzara e nel 1957 – alla decima edizione della medesima manifestazione – fu premiato nuovamente. Fu di questo periodo l’incontro – fondamentale par la storia d’artista di Iros – con Mario De Micheli; il celebre critico metterà in risalto la genialità di Marpicati e gli dedicherà pagine critiche appassionate.

Un secondo significativo incontro fu quello con un altro critico di prestigio: Giorgio Kaisserlian. Marpicati dipinge da oltre sessant’anni e a tutt’oggi ha esposto in 112 mostre (22 personali e 90 collettive). In anni recenti Marpicati è stato ospitato, per rassegne personali, in spazi di grande prestigio quali ad esempio la Casa del Mantegna a Mantova, il MIIT (Museo Internazionale Italia Arte) a Torino, il Chiostro del Bramante a Roma, la Fondazione Stelline e l’Università

Bocconi a Milano.

