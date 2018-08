Jacqueline o Marilyn? Due stili a confronto. Quale scegliereste? Chi preferite come modello femminile? Il video

Un’elegante premiere dame di origini francesi o una ragazza cresciuta in orfanotrofio, dolce, inteligente, sexy e instabile, con il desiderio di esistere e mille squilibri? Il video di fotografie dell’epoca propone un serrato confronto stilistico tra due modelli femminili agli antipodi che entrarono nella vita del presidente Kennedy e che divisero il mondo, a livello di giudizio. Da un lato la tradizione elegante e il modello monogamico. Dall’altro l’infrazione moderna. Gli uomini amano le “bionde” e sposano le brune?

