Jane Perkins realizza per Firenze il ritratto di Dante utilizzando solo materiale di recupero

Un Dante Alighieri realizzato con materiali di recupero. L’artista inglese Jane Perkins – nota in tutto il mondo per fortunatissime rivisitazioni pop di opere celeberrime, come la Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer – ha prodotto, per conto di Alia, azienda per l’ambiente dei comuni dell’area fiorentina, un quadro che raffigura Dante Alighieri. L’opera si inserisce nell’ambito delle commemorazioni per i 700 anni dalla morte del grande poeta. Piccoli giocattoli, stoffe, conchiglie, bottoni, perline, grani tratti da collane di bigiotteria. E’sorprendente la sua sensibilità al colore, quanto la sua capacità di creare i semitoni, senza mai colorare ciò che trova.

