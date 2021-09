Jeef Kons e il colloquio con l’antico. Il monumentale centauro e la sfera di vetro blu alle Gallerie d’Italia

In occasione della mostra Jeff Koons. Shine di Palazzo Strozzi a Firenze, le Gallerie d’Italia – Piazza Scala ospitano dal 14 settembre al 7 novembre 2021 Gazing Ball, Centaur and Lapith Maiden (2013), l’imponente opera dell’artista americano che dalla metà degli anni Settanta a oggi ha rivoluzionato il sistema dell’arte internazionale.

La scultura esposta a Milano appartiene alla celebre serie Gazing Ball, in cui Koons colloca lucide sfere in vetro blu su fedeli riproduzioni di opere famose, creando un elemento di continuità tra diversi generi stilistici e storie culturali.

In particolare, Gazing Ball, Centaur and Lapith Maiden (2013) appartiene alla serie dedicata alla statuaria classica, in cui l’artista replica celebri gruppi scultorei – collocati su monumentali piedistalli – modellati in un gesso bianco studiato appositamente dallo studio di Koons, su cui sono appoggiate le sfere di vetro soffiato blu. In questa opera la sfera specchiante è posta sul calco in gesso di una grandiosa scultura in marmo, parte del frontone occidentale del Tempio di Zeus ad Olimpia in Grecia, raffigurante la lotta tra un centauro e una donna lapita.

L’episodio, tratto dal mito greco della battaglia tra Centauri e Lapiti, è uno dei soggetti più popolari nella storia dell’arte classica e rinascimentale, simbolo della lotta tra ordine e caos, civiltà e barbarie. Per il calco Koons ne ha utilizzato uno ottocentesco già parte di una collezione del Metropolitan Museum of Art di New York. Questo speciale allestimento dell’opera di Koons alla Gallerie d’Italia – Piazza Scala rinnova la valida collaborazione tra Fondazione Palazzo Strozzi e Intesa Sanpaolo.

Piazza della Scala 6, Milano.

Dal 14 settembre al 7 novembre 2021.

Lunedì: chiuso

Martedì: dalle 9:30 alle 19:30

Mercoledì: dalle 9:30 alle 19:30

Giovedì: dalle 9:30 alle 19:30

Venerdì: dalle 9:30 alle 19:30

Sabato: dalle 9:30 alle 19:30

Domenica: dalle 9:30 alle 19:30

Ultimo ingresso un’ora e mezza prima della chiusura.

È consigliata la prenotazione online ed è obbligatorio esibire il Green Pass – Certificazione verde COVID-19.

Tariffe:

– intero: 10,00 €

– ridotto: 8,00 €

– ridotto speciale: 5,00 € per minori di 26 anni e clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo

– ingresso gratuito per minori di 18 anni, scuole, convenzionati

Maggiori dettagli su riduzioni e gratuità nella pagina Informazioni.

Modalità di visita in sicurezza.

Per informazioni:

– numero verde: 800.167619

– email: [email protected]