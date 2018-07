Kalliope Amorphous, autoritratti tra divinità e mortalità. Con tecniche strane. Il video

Kalliope Amorphous esplora la natura fluida dell’identità attraverso la fotografia di autoritratto. Crea i propri processi e metodologie alternativi utilizzando l’illuminazione alternativa, oltre a sperimentare tessuti, superfici, specchi e tecniche di distorsione all’interno della fotocamera. Gran parte del lavoro di Amorphous utilizza riflessi, sfocature e esposizioni multiple per guidare lo spettatore attraverso i temi dell’identità, della mortalità, del tempo e della mitologia.

Kalliope ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo per i suoi lavori di autoritratto creativo

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,