Keukenhof Gardens: un incantevole volo di drone sui petali del Giardino d’Europa

Anche conosciuto come il Giardino d’Europa, ilè un parco botanico olandese situato nei pressi della città di Lisse, nell’Olanda Meridionale, circa 35 km a sud-ovest di Amsterdam. È una delle principali attrazioni deiCon 79 acri di fiori, più di sette milioni di bulbi piantati ogni anno e 800 diverse varietà di tulipani, Keukenhof è uno dei giardini più grandi al mondo. Il parco è aperto al pubblico solo da metà marzo a metà maggio e, a seconda del tempo. Il momento migliore per vedere i tulipani in piena fioritura è durante aprile, periodo in cui è stato lanciato in volo il drone che ha catturato queste meravigliose immagini

