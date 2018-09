La bellezza femminile tra il 1910 e il 1930 nelle foto Alfred Cheney Johnston. Il video delle immagini

Alfred Cheney Johnston fotografò numerose attrici americane che ci consentono di vedere l’idea di bellezza a cavallo del primo conflitto bellico e nel successivo periodo, i cosiddetti “anni ruggenti” quandosi si tentò di riacciuffare, con nuove regole e stimoli, la spensieratezza della Belle époque, cercando soprattutto di rimuove il trauma spaventoso del conflitto mondiale. Il video di foto si riferisce soprattutto alle ragazze dell’imprenditore dello spettacolo Ziegfeld.

