La Direzione Musei Basilicata presenta una corona dorata del IV secolo avanti Cristo

“L’oggetto che vi presentiamo oggi è unico nel suo genere per raffinatezza e per stato di conservazione. Si tratta della corona in bronzo dorato ed elementi in avorio e terracotta; singolari gli elementi che la compongono: foglie di edera con bacche insieme a foglie di vite con grappoli d’uva. Lo straordinario reperto, datato al III sec. a. C., è stato rinvenuto all’interno della tomba 1 di località San Biagio, probabilmente luogo di sepoltura di un atleta, ipotesi confermata dalla presenza di uno strigile in bronzo. Si ringrazia Giulia Gioia per la fotografia”.

