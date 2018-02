La donna e gli uccelli, tutti i poetici (ma non troppo) sottintesi in pittura

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, SUBITO QUI. alla tua destra. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO , OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995



Un grosso pene, in forma d’uccello, appariva già nei tintinnabula dell’antica Roma, oggetti ai quali erano collegati campanelle per dissuaduere l’avvento di creature spirituali minacciose. Il pene, con Priapo, ha sempre avuto la funzione collaterale, rispetto alla riproduzione, di proteggere le proprietà, come una sentinella dotata di un enorme bastone naturale. Un bastone che poteva staccarsi grazie alle ali dei testicoli e punire gli intrusi. Un bastone alato è molto somigliante al pene, con verga e testicoli. Per questa similitudine con i grossi volatili migratori – tipo anatidi, che appaiono nel cielo, con la linea lunga del collo e la parte delle ali, arretrata e massicci – il peno è chiamato, in molte lingue gergali, uccello.



Con il tempo, il gioco dell’uccello e della gatta ha divertito, per i mille sottintesi erotici, i nostri antenati. E ciò risultava semplice perchè si voleva equivocare, da Lesbia in poi, la tenerezza manifestata dalle signore per i piccoli volatili tenuti in gabbia o lasciati svolazzare per la casa. Agli occhi dei maschi quegli animaletti volanti non rappresentavano altro che una traslazione del desiderio sessuale delle gentili compagne, che però disponevano, da parte loro di un animale ben più terribile, la gatta. In italiano il termine uccello è rimasto, tra le tante denominazioni attribuite al pene, a identificare l’organo sessuale maschile, mentre abbiamo perso il termine gatta, in alcune zone a favore del termine topa. Chatte è invece rimasto in francese. Comunque sia, secondo la visione maligna del maschio, la gatta è sorniona; se ne sta accoccolata in un angolo; pare non desiderare nulla, ma quando vuole divorare un dato volatile, non c’è nessuno che possa fermarla. Ecco allora, scene e scenette attorno a queste inclinazioni maschili e femminili. Il maschio, naturalmente, è solo una povera vittima, immolata agli appetiti delle signore-gatte.





